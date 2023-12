Cher ønsker vergemål over sønnen

ANSVAR: Cher vil ta ansvar for sønnens økonomi. Foto: Chris Pizzello

Stjernen ber retten om midlertidig vergemål over sin voksne sønn.

Cher (77) har sendt inn en begjæring om å få midlertidig vergemål over sønnen, Elijah Blue Allman (47). Det skriver Huff Post.

Vergemålet sørger blant annet for at sangeren får tilsyn til sønnens økonomi.

I begjæringen skriver skuespillerinnen at sønnens psykiske vansker og avhengighet, har gjort ham ute av stand til å forvalte eiendelene sine. I tillegg mener hun at problemene potensielt kan sette livet hans i fare.

Helt nødvendig

Cher er «bekymret for at alle midler som distribueres til Elijah umiddelbart vil bli brukt på narkotika, noe som etterlater ham uten eiendeler å forsørge seg selv og sette Elias liv i fare,» heter det i begjæringen. Det står også at vergemålet er helt nødvendig.



Skuespillerinnen sendte inn begjæringen onsdag, til Los Angeles Superior Court.

Associated Press har vært i kontakt med Allman gjennom hans advokat, som sier følgende:

– Jeg er frisk og i stand, og har et sunt sinn og kropp.

Nettstedet skriver at han ikke ønsket å besvare på spørsmål om hvorvidt han skal gå imot begjæringen.

Gir slektninger kontroll

Et vergemål tillater retten å gi slektninger eller andre kontroll over en person penger og til tider deres livsavgjørelser. Dette gjøres når personer ikke regnes som kompetente til å ta store avgjørelser for seg selv.

En vergemålssak som ble kjent for en hel verden, var saken mellom Britney Spears og hennes far, Jamie Spears. Dette var en årelang juridisk kamp mellom far og datter.

Cher har to sønner fra tidligere ekteskap. Hun fikk sønnen Chaz Bono (54) med avdøde Sonny Bono. Senere fikk hun Elijah med musikeren Gregg Allman, som døde i 2017.