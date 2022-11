Cher har funnet lykken med 40 år yngre mann

GOD KVELD NORGE (TV 2): Cher (76) bekrefter at hun er i et forhold med Alexander Edwards (36).

Cher bekrefter at hun er i et forhold med den 36 år gamle musikkprodusenten, Alexander Edwards. Det gjør hun på Twitter, melder Independent.

«Believe»-stjernen delte nylig et bilde av kjæresten, og i kommentarfeltet la hun til at han behandler henne som en dronning.

Videre skriver sangeren at kjæresten har møtt familien.

På spørsmål om hvor de to møttes, bekrefter Cher at de traff hverandre under moteuken i Paris.

Etter møtet under moteuken, har de to blitt sett hånd i hånd ved flere anledninger.