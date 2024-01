Chelsea Handler med stikk til ekskjæresten

KOM MED STIKK: Chelsea Handler så muligheten til å sende et stikk til ekskjæresten på direktesending. Foto: Lisa OConnor / AFF-USA.com

Komikeren vitset om eksen under åpningsmonologen på Critics Choice Awards.

Komiker og TV-vert Chelsea Handler (48) var programleder for Critics Choice Awards som gikk av stabelen natt til mandag.

I åpningsmonologen kan det virke som hun kom med et stikk til ekskjæresten Jo Koy (52), som nylig var vert for Golden Globe Awards, ifølge en rekke medier som People og The Independent.

Hun refererte nemlig til en kontroversiell bemerkning Koy kom med, som han senere har fått massiv kritikk for.

Måtte beklage for vits

Da Koy presenterte Golden Globes fikk han kritikk for hvordan han reagerte på responsen på «punchlines» i vitsene han fortalte, og valgte å skylde på manusforfatterne.

VERT: Komikeren Jo Koy var vert for det 81. årlige Golden Globes Awards 2024. Foto: Michael Tran / AFP / NTB

– Jeg skrev noen av disse (vitsene, journ.anm.), og det er de dere ler av, sa han.



Seerne mente at han på den måten kastet forfatterne under bussen, noe han senere måtte beklage for.

Det dro Handler senere nytte av i sin monolog.

Vill applaus for stikk-vits

Under åpningsmonologen på Critics Choice Awards begynte Handler med en vits om utseendet til noen av de eldre mannlige Hollywood-skuespillerne.

Hun refererte blant annet til Harrison Ford (81) og Robert De Niro (80).

– Jeg vet ikke hvem av dere som er heitere, dere er totale «røykeshow».

Senere la hun til:

– Dessverre er ikke Martin Scorsese her i kveld, men det kommer ikke til å stoppe meg fra å la alle i dette rommet få vite at jeg ville kaste ham rundt som en liten italiensk kjøttbolle.



Det var da Handler så muligheten til å sende et stikk til eksen.

– Takk for at dere ler av det. Forfatterne mine skrev det, sa hun, etterfulgt av massiv applaus fra publikum.

EKSKJÆRESTER: Jo Koy og Chelsea Handler var sammen i 2021. Ett år senere ble det offentliggjort at det var slutt mellom komikerparet. Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB

– Jeg fant det ikke morsomt



Det var imidlertid ikke alle vitser som ble fortalt på scenen som falt i god jord hos alle.

Senere i prisutdelingen, da Bella Ramsey (20) og Anthony Ramos (32) skulle presentere de nominerte i kategorien «Beste sang», prøvde de seg på et stikk mot noen av de nominerte.

ARIANA DEBOSE: Skuespiller og sanger Ariana DeBose var ikke underholdt da presentørene vitset om henne. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / NTB

De kalte noen av de nominerte skuespillerne for «skuespillere som tror at de er sangere», og nevnte blant annet Ryan Gosling, Jack Black og Ariana DeBose.

Vitsen ble ikke godt mottatt av sistnevnte, som så tydelig fornærmet ut da kamera senere filmet reaksjonen hennes.

DeBose var nominert i kategorien med sangen hennes i den nye Disney-animasjonsfilmen «Wish».

Senere tok hun til Instagram og svarte på det «alle» lurte på.

«Jeg fant det ikke morsomt LOL», skrev hun i et innlegg på historiefunksjonen på Instagram.