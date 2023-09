Charlie Puth deler gladnyhet

Charles Otto «Charlie» Puth Jr. (31) og kjæresten Brooke Sansone er forlovet. Gladnyheten deler artisten selv på sin Instagram til sine 17,9 millioner følgere.

Under bildekarusellen skriver Puth at frieriet tok plass i New York.

– Jeg fløy til New York for å spørre bestevennen min om hun ville gifte seg med meg og hun sa ja, skriver han.

På det første bildet skåler paret, hvor man tydelig kan se Sansomes hånd med forlovelsesringen. Puth har også lagt ved et nærbilde av den dråpeformede ringen.

– Jeg er den lykkeligste, beste versjonen av meg selv, og alt er på grunn av deg «Brookie». Jeg elsker deg uendelig, for alltid og alltid og alltid, skriver sangeren videre.

Flere av musikerens artistkollegaer, blant annet John Legend, har lagt igjen gratulasjoner i kommentarfeltet.

Puth og Sansone debuterte på rød løper sammen i februar. Senere dukket artisten opp på «SiriusXMs The Howard Stern Show» hvor han avslørte at han var forelsket i en han har vokst opp med. Det skriver People.

Paret ble Instagram-offisielle i desember 2022, da delte Puth en serie av bilder av paret i en fotoboks på hans 31-årsdag.

Puth er kjent for sanger som «See You Again» og «Attention». I tillegg til det har han gjort en rekke samarbeid med andre artister, blant annet med Selena Gomez på låten «We Don't Talk Anymore».