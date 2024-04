Chance the Rapper skilles

Chance the Rapper (30) og kona, Kristen Corley (30), skilles etter fem år som gift. Det kunngjør de i en felles uttalelse på Instagram.

– Etter en periode med separasjon har vi kommet frem til beslutningen om å skille lag.

Videre skriver paret at de ble enige om avgjørelsen og at de er takknemlig for tiden sammen som ektepar.

SKILLES: Chance The Rapper og kona går hvert til sitt. Foto: Evan Agostini

De to deler døtrene Kensli (8) og Marli (4). Barna skal de fortsette å oppdra sammen.

– Vi ber om privatliv og respekt mens vi navigerer oss gjennom denne overgangen, avslutter paret.



Artisten og Corley fikk sin første datter i 2015, før de giftet deg i 2018. I 2019 fikk de sitt andre barn.

Rapperen er kjent for sanger som «Holy» med Justin Bieber, «No Problem» med Lil Wayne og 2 Chainz, og «All My Friends» med Tinashe.