Cengiz om valget som endret alt: – Det var jo ikke populært

AKTUELL: Cengiz Al er snart å se på kino. Her er han fotografert i forbindelse med den nye filmen «Dancing Queen». Foto: Gorm Kallestad

I fjor høst var Cengiz Al (25) på alles lepper, da han stakk av med den etterlengtede førsteplassen i «Skal vi danse: All stars». I tillegg utmerket han seg i TV 2-suksessen «Forræder».

Om knappe to måneder er drammenseren igjen å se på skjermen, denne gangen i kinoaktuelle «Dancing Queen», som, ikke overraskende, også omhandler dans.

– Filmen handler om danseglede, og å spre den til andre. At du må fortsette å gjøre det du drømmer om, sier Al.

I «Dancing Queen», møter vi tolv år gamle Mina som blir hodestups forelsket i den nye gutten i parallellklassen, Edvin, som driver med dans. Mina melder seg derfor på en danseaudition, hvor Al spiller danselærer for crewet.

DANCING QUEEN: Regissør Aurora Gossé Viljar (t.v), sammen med skuespillerne i filmen Bjaadal Knutsen og Cengiz Al. Foto: Gorm Kallestad

Valget som forandret livet

Al forteller at det ikke var så vanlig at gutta drev med dans i hans egen oppvekst, uten at det stoppet ham.

– Det ga jo enorm glede med dans, og jeg hadde et talent. Det var jo ikke populært med dans i Drammen, men det ville jeg gjøre noe med, sier han til God kveld Norge.

– Jeg ville inspirere og bli inspirert av andre, legger han til.

Skuespilleren har danset siden han var 13 år, og vant i fjor den stjernespekkede sesongen av «Skal vi danse: All Stars». Men dansen måtte han og kameratene lære på egenhånd.

– Vi hadde ingen lærere, så det var vi som ble pedagogene. Vi ville bli som de vi så på Youtube, sier Al.

– Hvor mye har valget om å fortsette med dans da du var liten påvirket livet ditt?

– Det har påvirket alt. Dans ble en veldig naturlig del av meg, som førte til at jeg også kunne leve av å være skuespiller. Hvis det ikke var for dansen hadde jeg sikkert hatt en «åtte til fire-jobb».

SKAM: Cengiz Al fra tiden han var med i SKAM. Foto: Terje Bendiksby

Jobbet på Elkjøp

Al ble for alvor kjent for publikum i 2017 gjennom sesong fire av NRK-suksessen «SKAM». Samme høst deltok han i «Skal vi danse» for første gang, før det ble stille fra 25-åringen.

– Rett etter «SKAM» jobba jeg på Elkjøp. Jeg har alltid visst hvor pengene kommer fra, de må man jobbe for uansett, sier Al.

Han tok så valget om å tre tilbake i rampelyset, da han i 2020 var å se i filmen «Alle utlendinger har lukka gardiner».

– Det valget jeg tok den gang, og resultatet av det, er ganske sprøtt når jeg tenker meg om, sier han.

Droppet rus og alkohol

Og det lå tidlig i kortene for Al at det var denne retningen livet hans skulle ta.

– Da folk på vår alder begynte å teste ut rus og alkohol, fikk vi rushet og adrenalinet fra dansingen. Vi dansa mye på fest, i dansesirkler, minnes Al.

Han forteller videre at all dansingen på fritiden ga uttelling.

– Med treningen så ble vi jo gode, noe som gjorde at dans ble godtatt og kult. Det endte opp med at vi opptrådte på forskjellige festivaler og scener i lokalmiljøet. Så inspirerte vi jo også andre gutter, sier han.

VINNER: Cengiz Al, sammen med dansepartner Rikke Lund, da de vant Skal vi danse i fjor høst. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Tyrkisk kultur

Al er andregenerasjons innvandrer fra Tyrkia. Han tror at dansegleden kanskje kan komme fra de tyrkiske røttene.

– Jeg har jo en veldig leken kultur med meg fra Tyrkia. De er jo veldig glad i dans og moro. Også forsto jeg meg fort på takt, og var inspirert av breakdance og Michael Jackson, forklarer Al.

Allerede som tenåring visste han hva han drømte om for fremtiden.

– Jeg lå i senga om kveldene og så for meg at jeg sto på scenen og danset og sang. Jeg ville alltid være foran publikum, og få applaus. Jeg var veldig i skapermodus. Dans ble en naturlig del av meg, sier han.

Nå håper Al å bryte ytterligere barrierer.

– Jeg er i bransjen, og jeg har mer guts til å gjøre enda større ting. Jeg har alltid stolt på meg selv, men gjør det enda mer nå, sier Al.

– Jeg må bare «gønne» på.

«Dancing Queen» har premiere på kino 10. mars.