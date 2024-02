Céline Dion trosset sykdommen – delte ut pris

OVERRASKET: Céline Dion overrasket publikum under nattens Grammy-utdeling. Foto: Chris Pizzello

I desember 2022 avslørte den kanadiske sangeren Céline Dion (55) at hun har fått påvist en sjelden nevrologisk lidelse. I mai måtte superstjernen avlyse alle turnéplanene sine.

I natt overrasket hun publikum da hun dukket opp på scenen under den årlige Grammy-utdelingen. Dette er første gang stjernen har vist seg offentlig på tre måneder. Hun delte ut kveldens siste pris, «årets album».

Dion har selv vunnet prisen, for første gang for 27 år siden. Sangikonet har til sammen vunnet fem Grammy-priser.

FIKK HJELP: Sangeren fikk gå-hjelp inn på scenen. Foto: Chris Pizzello

Stående applaus

Sangeren ble møtt av stående applaus fra et stjernespekket publikum.

– Takk alle sammen, jeg elsker dere også. Når jeg sier at jeg er glad for å være her, mener jeg det virkelig fra hjertet mitt, sa hun fra scenen.



Før stjernen kunngjorde de nominerte, ba hun publikum om å «aldri ta gleden musikken gir for gitt». Deretter ble Taylor Swift annonsert som vinneren.



Kan ikke lenger opptre

Sangeren har blitt diagnostisert med den sjeldne autoimmune sykdommen «stiff person syndrome».

Sykdommen er en svært sjelden nevrologisk tilstand og fører til smertefulle kramper som følge av muskelsammentrekninger. I tillegg til vonde sammentrekningene, blir musklene stadig stivere etter hvert som sykdommen utvikler seg.



For Dion har tilstanden forverret seg såpass mye at hun ikke lenger kan opptre.