Céline Dion slipper åpenhjertig dokumentar

I slutten av 2022 ble Céline Dion (55) nødt til å avlyse en rekke konserter. Avgjørelsen ble tatt etter Dion var blitt diagnostisert med den sjeldne autoimmune sykdommen «SPS» (Stiff person syndrome).

Siden den gang har det vært relativt stille fra «My Heart Will Go On»-sangeren om sykdommen.

Storesøster Claudette Dion (75) har derimot delt åpenhjertig om lillesøsterens helseproblemer i ulike intervjuer.

I et intervju med 7jours, fortalte Claudette at Céline ikke hadde kontroll på musklene sine, men at de begge drømte om et comeback til scenen.

– Det er sikkert at tankene og drømmene våre er at hun kan gå opp på scenen igjen. Men i hvilken tilstand? Jeg vet ikke.

Nå kan Dion røpe at hun de siste årene har filmet dokumentaren «I am: Céline Dion».

Det annonserer hun selv på egen Instagram.

– De siste par årene har vært en skikkelig utfordring for meg, reisen fra å oppdage diagnosen min til å leve med den og takle den, men å ikke la den definere meg, skriver hun under et svart-hvitt bilde av seg selv.

Dokumentaren er regissert av Oscar-nominerte Irene Taylor, og skal gi et innblikk i Dions liv de siste årene.

– Etter hvert som veien tilbake til karrieren min fortsetter, innser jeg hvor mye jeg har savnet det å kunne se fansen min. Mens jeg har vært borte, ville jeg dokumentere denne delen av livet mitt for å øke bevisstheten rundt denne ukjente sykdommen, og hjelpe andre som deler denne diagnosen, skriver Dion avsluttende.