Celine Dion med ny musikk måneder etter sykdomsbeskjed

Celine Dion slipper sangen «Love Again» kun måneder etter å ha annonsert at hun har fått en sjelden nevrologisk diagnose.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Sporet er fra den nye filmen «Love Again» med Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan og Dion i hovedrollene. Dette er hennes første filmrolle noensinne.

Nye sanger og gamle hits

Filmen inneholder totalt elleve Dion-sanger som er flettet inn i filmens fortelling og dens karakter. Lydsporet inneholder seks av hennes hits, i tillegg til fem nye Dion-sanger.

– Jeg hadde det veldig gøy med denne filmen. Og å ha privilegiet av å opptre sammen med de vakre og talentfulle skuespillerne Priyanka Chopra Jonas og Sam Heughan i min aller første spillefilm er en gave som jeg vil verne om for alltid, sa sangeren i en uttalelse.

– Jeg synes det er en fantastisk feel-good-historie, og jeg håper at folk vil like den, og like de nye sangene også, fortsatte hun.

Sjelden diagnose

I desember avslørte Dion at hun hadde fått diagnosen autoimmunt stivhetssyndrom. Sykdommen forårsaker spasmer som påvirker hennes evne til å synge og gå. Dette resulterte i at sangveteranen måtte avlyse datoene for sin verdensturné.

– Dessverre påvirker spasmene alle aspekter av mitt daglige liv, noen ganger forårsaker de vanskeligheter når jeg går og lar meg ikke bruke stemmebåndene mine til å synge slik jeg er vant til, fortalte hun den gang på sin egen Instagram.

Sangeren la til at hun får god støtte fra et team av leger som jobber for å bygge tilbake hennes styrke og evne til å prestere igjen.

– Jeg har et flott team av leger som jobber med meg for å hjelpe meg å bli bedre. Mine dyrebare barn støtter meg og gir meg håp. Alt jeg vet er å synge, det er det jeg har gjort hele livet, og det er det jeg elsker å gjøre mest, sa hun for måneder siden.