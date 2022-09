Cathrine Larsåsen med klar beskjed: – Kjære dere, slutt å dytte!

Tidligere i år skrev TV 2 om at Cathrine Larsåsen (35) hadde tatt en pause fra stavsprang etter at hun fant ut at hun var gravid. Sammen med sin danske samboer, lengdehopper Morten Jensen (39), venter den norske friidrettsutøveren nå sitt tredje barn. Fra før av har paret sønnene Loui (7) og Marius (3).

– Det er høyt tempo hele tiden, forteller Larsåsen om det tredje svangerskapet.

Larsåsen forteller God kveld Norge at hun stort sett trives som gravid, men at det er spesielt én ting som irriterer henne i løpet av svangerskapet:

Folk som ikke viser hensyn til høygravide på kollektivtransporten.

DELER MED FØLGERNE: Friidrettsutøveren delte sine tanker på Instagram etter bussturen. Foto: Skjermbilde fra Instagram

– Slutt å dytte!

Onsdag morgen fikk høygravide Larsåsen en uhyggelig start på dagen under en busstur til et møte.

På bussen ble det raskt fylt opp med mennesker, og passasjerene ble stående tett på hverandre. Til tross for overfylt buss, var det ingen av de andre passasjerene som tilbydde Larsåsen en seteplass.

– Jeg ga uttrykk flere ganger for at jeg er høygravid, og spurte om folk kunne være så snille og ikke dytte meg. Ingen viste omsorg eller sa noe til meg, sier hun til God kveld Norge.

– Jeg sa «kjære dere, dere må slutte å dytte, jeg kan ikke flytte meg i noen som helst retninger», forteller Larsåsen.

Etter bussturen delte hun sine tanker om den ubehagelige opplevelsen på Instagram.

– Selvopptatte hele gjengen

Friidrettsutøveren forteller at det ikke er første gangen dette skjer på bussen, og at hun er lei av behandlingen.

– Det her skjer daglig, og det er helt vilt. Jo mer jeg snakker om det, jo mer engasjerer jeg meg. Jeg ser det er et stort problem for mange, ikke bare gravide, men også andre, sier hun.

– Vi er jo selvopptatte hele gjengen. Vi sitter med telefonen og bryr oss mindre om andre rundt oss. Det er skremmende.

SKJULER IKKE MAGEN: Larsåsen viser stolt frem magen. Foto: Privat

Videre forteller Larsåsen at hun aldri har blitt tilbudt en sitteplass i løpet av svangerskapet.

– Man ser godt at jeg er gravid. Jeg skjuler ikke magen min, og likevel er det ingen som sier noe.

– Flere av setene på bussen er forbeholdt eldre og gravide. Man burde egentlig tørre å være mye tydeligere og spørre folk om de kan reise seg, men jeg synes det blir pinlig å gjøre, sier hun til God kveld Norge.

Flere har opplevd det samme

Etter Larsåsen delte historien på Instagram, har hun fått flere meldinger fra folk som kjenner seg igjen i situasjonen.

– Mange har skrevet at de aldri opplevde at noen reiste seg for dem på kollektivtransporten i løpet av svangerskapet.

– En dame skrev til meg at hun hadde reist seg for en gravid på bussen, og da hadde den gravide begynt å gråte fordi hun aldri hadde opplevd det før, forteller friidrettsutøveren.

– Det er jo tydelig at dette går igjen og er et problem, da så mange har lignende historier, reflekterer hun.

Individualistisk samfunn

Psykolog og influenser Maria Abrahamsen tror spesielt skjermtid og mobilbruk hindrer oss i å legge merke til hverandres behov i lignende situasjoner.

– Når vi sitter i vår egen verden får vi ikke med oss de tingene vi burde få med oss for å kunne være gode medmennesker, sier hun til God kveld Norge.

PSYKOLOG: Maria Abrahamsen er psykolog og influenser. Foto: Ida Fiskaa

– Jeg tenker at vi generelt bør være litt mer oppmerksomme. Følge litt mer med, være litt mer tilstede og observant over de andre på kollektivtransporten.

Abrahamsen tror også at flere lar være å si det de tenker, i frykt av å være til bry eller gripe inn i andres privatliv.

– Vi lever i et individualistisk samfunn som på en måte verner veldig om privatlivet til folk. Noen ganger klarer vi ikke helt så skille mellom det å bry oss om hverandre, og det å bry hverandre.

Oppfordrer til å vise hensyn

God kveld Norge har vært i kontakt med pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen. Han forteller at det er leit å høre om Larsåsens opplevelse.

– Det er aldri hyggelig å høre at noen ikke har hatt en hyggelig opplevelse når de reiser med oss, sier han til God kveld Norge.

Han påpeker at det vanskelig å tilrettelegge ytterligere for gravide, da han mener det er umulig å forutse de individuelle behovene passasjerene kan ha.

– Vi vet jo ikke om det kommer en hel skoleklasse, eller en som er høygravid. Vi kan kun anslå antall passasjerer som pleier å reise med denne avgangen.

Ifølge Johansen jobber Ruter aktivt for at folk skal kunne se kapasiteten på bussene. Han forteller at de nyeste Ruter-bussene automatisk teller passasjerene om bord, slik at folk kan se hvor god plass de kan forvente.

– Det er en ny funksjon i Ruter-appen som foreløpig kun er tilgjengelig for buss. Forhåpentligvis kan det bidra til at folk kan velge seg en avgang som passer dem best, forteller han.

Johansen ønsker likevel å komme med en klar beskjed til alle passasjerer:

– Oppfordringa fra oss er å vise hensyn til hverandre, sier han.

– Vi har en tendens til å være dypt inne i telefonene, med musikk på øret og kanskje gir vi ikke så mye oppmerksomhet til omgivelsene.

– Vi prøver å legge til rette for at folk skal ta de gode valgene, og så er det positivt å reise kollektivt. I utgangspunktet håper vi jo at flere vil gjøre det, avslutter han.