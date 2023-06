Caroline Nitter om singeltilværelsen: – Jeg skal på skikkelig hor

HOT GIRL SUMMER: Caroline Nitter er klar for sin første sommer som singel, til tross for at hun syns tilsværelsen er litt døll. Foto: Regine Caroline Filseth

Caroline Nitter (24) ble kjent da hun deltok i afterski-sesongen av «Ex on the Beach». Kort tid etter deltakelsen ble hun og Cristian Brennhovd (23) et par.

De skrev også norsk realityhistorie, da de i fjor deltok i enda en sesong av realityserien, men da som kjærester.



Den siste tiden har Nitter vært aktuell med innspillingen av neste sesong av «71 Grader Nord Kjendis», som blir å se på skjermen til høsten.

Under sommer-kickoff for Reality Awards, kunne Nitter fortelle til God kveld Norge at det både har vært deilig og traumatiserende å delta i kampen om å bli Norges tøffeste kjendis.

– Hvor gøy og deilig det er å være i «71-bobla», men også skikkelig harde greier altså. Det er ikke sånn at du får noe «super special treatment behind the scenes».

Nitter forteller til God kveld Norge at det å gå på do ute har vært en av de største utfordringene under deltakelsen.

– Å gå på do ute er veldig nedverdigene, og skikkelig jævlig. Vi hadde noe sånn «bæsj and carry», og masse traumatiserende ting som jeg ikke brukte. Jeg har heller vært på alle bensinstasjonene i hele Norge.

Mye kjærlighet for eksen

I januar kom nyheten om at Nitter og Brennhovd (23) hadde gjort det slutt.

– Vi er helt ferdige. Vi har hatt det litt opp og ned, men nå er det slutt, bekrefter Brennhovd til God kveld Norge den gang.

Kort tid etter bruddet med Nitter, ble Brennhovd sammen med den svenske influenseren Paulina «Kattpaow» Danielsson (29).

Paret har nå gjort det slutt, men delte både oppturer og nedturer fra forholdet på Instagram, noe som har skapt en storm i kommentarfeltene og på Jodel.

Nå forteller Nitter til God kveld Norge om hvordan stormen rundt ekskjæresten har vært for henne:

– Det har vært veldig ubehagelig å se noen man kjenner så godt være så hjelpesløs og patetisk, sier hun til God kveld Norge.

Hun forteller at hun har følt på et ansvar for eksen, ved å hjelpe og forsvare han, noe som skal ha vært vanskelig for Nitter.

– Jeg har mye kjærlighet for han, men nå kan jeg ikke kontrollere hva han gjør og ikke gjør.

Hun mener de har stelt i stand «en lapskaus med masse drit, som er umulig å komme seg ut av».

– Folk takler ting på forskjellige måter, han utagerer, mens jeg trekker meg inn i meg selv. Begge to er jo skikkelig såra.

– Men har dere noe kontakt nå?

– Ja, vi har litt kontakt nå. Han vil jo at vi skal bli kjærester igjen.

– Er det noe sjans for det?

– Det som er problemet med noen folk er at de sier veldig mye, men gjør veldig lite. Det er ikke så veldig attraktivt. Jeg vet ikke hvordan man skal hjelpe de med det, tror nesten det er helt umulig, sier Nitter til God kveld Norge.

God kveld Norge har vært i kontakt med Brennhovd, som ikke ønsker å kommentere saken.

SINGEL: Caroline Nitter ser frem til en «Hot girl summer», forteller hun til God kveld Norge. Foto: Regine Caroline Filseth

Vil på «horeligg»

Etter bruddet med Brennhovd, røper hun til God kveld Norge at selv om hun nyter livet som singel, så er det litt «dølt».



– Høsten blir veldig fin og fjong, og mye å glede seg til. Jeg har ikke vært ordentlig singel siden jeg har vært 16, skikkelig kjærestejente. Jeg prøver å «embrace» dette singellivet, men jeg synes det er litt dølt.

For å virkelig få en smakebit på singellivet har Nitter bestemt seg for å dra på «horeligg»

– Jeg har bestemt meg for at jeg skal på skikkelig hor, og jeg driter i hvem som dømmer meg for dette, men jeg skal prøve mitt beste.

– Jeg kommer sikkert til å dra på ett «horeligg», også tenker jeg bare: «nei nei nei».