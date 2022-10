Caroline Nitter om farens dødsfall: – Takknemlig for at jeg får leve

I podkasten «Chit Chat med Helle» åpner Caroline Nitter (23) opp om farens bortgang i 2016. Hun forteller at de nettopp hadde kommet hjem fra skiferie, da han oppdaget at noe ikke stemte.

– Vi hadde nettopp vært på skiferie, og han hadde litt vondt i et kne, noe han ikke tenkte noe særlig over, siden han var så aktiv, sier Nitter i podkasten.

Hun forteller at faren ofte sto på ski eller syklet til jobb. Han jobbet også selv som lege og behandlet kreftsyke pasienter gjennom jobben.

– Da glemmer man kanskje litt sin egen helse, legger Nitter til.

Ble deprimert

Faren hennes gikk bort bare ni måneder etter at han fikk kreftdiagnosen.

– Da følte jeg at «nå er livet mitt seriøst over». Ting ble veldig annerledes for meg, fordi jeg var veldig pappajente, deler Nitter ærlig.

– Så etter dette fikk jeg en krise. Eller, det gikk veldig fint i omtrent ett år, for da var jeg i fornektelse.

Nitter forteller at hun dette året la alt fokus på skolen og å få gode karakterer, for å bli akkurat den personen som hun tenkte at faren ville at hun skulle være.

– Men det var langt ifra det som skulle til for at jeg ble lykkelig, så jeg ble jo så deprimert til slutt at jeg rømte til Bali, rett og slett.

FUNNET LYKKEN: Nå har Caroline Nitter funnet lykken med Cristian Brennhovd. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Følte ansvar for søsknene

23-åringen sier at dødsfallet påvirket familiedynamikken på den måten at hun følte hun måtte «hjelpe» alle.

– Mamma var knust, noe som er veldig forståelig og veldig tungt å se. De var jo gift og elsket hverandre. Og søsknene mine var jo yngre enn meg, så jeg følte et stort ansvar for dem. Jeg tror jeg ga så mye av den siste styrken jeg hadde i meg til det der, at jeg til slutt bare kjente at nå må jeg hjelpe meg selv.

Da bestemte Nitter seg, som da var 19 år gammel, at hun skulle reise rundt og oppleve verden.

Fullførte skolen

– Jeg dro først til Mexico, før jeg kom tilbake. Og så dro jeg til Bali da jeg var 20, forteller hun, før podkast-vert Helle Nordby spør om hun fikk fullført videregående skole før hun dro.

– Jeg fullførte skolen. Tror det var fordi lærerne syntes litt synd på meg. Jeg var litt smart, så jeg brukte situasjonen min til mitt beste, som jeg burde ha gjort. Var litt sånn «nei ... Det har vært så tungt», og det hadde jo det. Men jeg er ikke så glad i å si det.

Nitter forteller at hun var veldig flink i noen fag, mens andre, som matematikk og geofag, syntes hun var veldig kjedelig.

– Geofag spesielt, det var jo bare om steiner og sånn. Så da orket jeg ikke komme til timen. Men læreren min likte meg!

Liker å gå i terapi

Til God kveld Norge forteller Nitter at man bare må lære seg å leve med savnet.

– Det å miste en forelder eller noen man er glad i er tungt for hvem som helst. Om noe så har det gjort meg mer takknemlig for at jeg får leve, og sette pris på øyeblikkene jeg er så heldig å få. Samt å gi mer faen og ta vare på de jeg er glad i. Fordi en dag er du borte og da er det for sent.

I podkasten åpner hun også opp om at hun liker å gå i terapi, men at hun synes det er vanskelig å finne en god terapeut.

– I alle fall en som ikke bare sitter der og sier «ja ... Uff ... Nei, det skjønner jeg», men kanskje litt mer sånn kognitiv terapi, som har litt løsninger og ideer til hva man kan prøve ut for å aktivt gjøre hverdagen din bedre.

Samtidig sier hun at hun noen ganger, i likhet med mange andre, bare trenger at noen sier seg enig med henne.

– Jeg trenger bare å høre «Caroline, jeg skjønner at livet suger. Vet du hva, det er synd i deg. Uff, det er fælt». Og da kan jeg si sånn «ja, det er synd i meg. Men det går bra», istedenfor at folk skal være sånn «bare skjerp deg, kom igjen, kjør på».