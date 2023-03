Caroline Berg Eriksens puppebilde får folk til å rase

GOD KVELD NORGE (TV 2): – Drøyt at det skal bli så mange reaksjoner på at hun har på seg en BH der brystvortene er synlige, sier PR- og kommunikasjonsrådgiver.

Fredag publiserte influenser Caroline Berg Eriksen (36) et bilde på egen Facebook- og Instagram-profil.

På bildet har Berg Eriksen på en gjennomsiktig topp der brystene vises.

Kommentarfeltene ble raskt fylt opp av kommentarer fra folk som reagerer sterkt på bildet.

Flere peker på at dette krasjer med familieidyllen hun ellers fyller sine sosiale medier-kanaler med. Andre mener det er et rop om oppmerksomhet.

– Skivebom

Både på Instagram, Facebook og den anonyme delingsappen Jodel har det vært høy temperatur etter at bildet ble delt fredag.

«Du er ei flott dame med mange gode innlegg, men dette er lavmål selv om det er gjort et forsøk på at det skal se bra ut».

«Jeg digger deg vanligvis og enhver får ha sin mening, men dette ble lite classy».

REAGERER: Et bilde der Caroline Berg Eriksen viser pupper har skapt store reaksjoner i kommentarfeltene.

«Er ikke alt som bør postes på Facebook eller Instagram. Dette er vel noe av det».

«Synes ikke denne posten er i din liga. Classy og stilig til vanlig, men dette ble skivebom».

«Dette er bare trist».

«OnlyFans neste. Det går tydeligvis ikke så bra».

«Glad min mamma ikke gikk sånn kledd foran meg da jeg var liten».

«Utrolig kleint bilde, for jeg skjønner ikke hvem målgruppen hennes er med slike bilder og familieidyll ellers».

Dette er bare et utvalg av mengden negative reaksjoner som nå fyller Berg Eriksens kommentarfelt.

Får kjendis-støtte

Det er imidlertid ikke alle som er negative til Caroline Berg Eriksens bilde. Flere synes folk overreagerer med den massive mengden negative kommentarer, og roser henne for at hun våger å viser kropp.

Blant de som viser sin støtte i kommentarfeltet, er Harlem Alexander (35), samboer med kjendisstylist Jan Thomas (56), influenser Sofie Nilsen (27) og tidligere Bloggerne-profil Anne Brith Davidsen (47).

I tillegg er det flere som påpeker at det de reagerer mest på, er hvordan folk oppfører seg i kommentarfeltet.

Enkelte hevder nemlig at hun ene alene gjør dette for å få oppmerksomhet, og som følge av at «det går dårlig om dagen».

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Berg Eriksen mandag. Hun har foreløpig ikke svart på våre gjentatte henvendelser.

36-åringen har imidlertid delt bildet med sine 297.000 følgere på Instagram, samt 52.000 følgere på Facebook.

– Samfunnet er blitt fryktelig kaldt

En annen som synes Berg Eriksen får unødvendig mye tyn for dette bildet, er PR- og kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen.

– Det ser ikke ut som det går så dårlig om dagen, særlig ikke når man ser på hva som er levert inn av regnskap, sier han til God kveld Norge.

Han er ikke overrasket over at kommentarfeltet til Caroline Berg Eriksen koker over av negative kommentarer etter at dette bildet ble publisert, men han synes det er en trist utvikling.

– Jeg synes det er drøyt at det skal bli så mange reaksjoner på at hun har på seg en BH der brystvortene er synlige. Hvis det å kunne se antydning til brystvorter er nok til å få kommentarfeltet til å rase, da bruker man tiden sin på ting som ikke er så viktig, sier han.

STØTTE BERG ERIKSEN: Kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Han understreker at fordi Berg Eriksen har en kjendisstatus og fremstår som en vellykket forretnings- og familiekvinne, er hun et lett bytte for folk som har behov for å hate noen.

– Hun er en gjenganger på Kvinneguiden, der folk gjerne kunne ha fremsnakket hverandre mer. Jeg synes vi bruker så mye tid på å finne feil, og å henge ut hverandre, i stedet for å fremsnakke hverandre. Samfunnet har blitt fryktelig kaldt. sier han.

Nygård-Hansen legger til at han ikke tror dette kommentarfeltet gjenspeiler hva samfunnet for øvrig mener om dette bildet.

– De aller fleste orker ikke bli med i diskusjonene lenger, for de blir usaklige og stygge.

Han er også forberedt på at idet han selv uttaler seg i denne saken, så kan det komme til å slå tilbake på ham selv.

– Det er 99 prosent sikkert, at fordi jeg har kommentert det her, så vil det konspireres om tette bånd og vennskap og lignende. Min relasjon til Berg Eriksen og ektemannen er relatert til «back in the days» hvor jeg var juryleder i Vixen awards, orienterer han.

Fikk slakt for puppe-stunt

BLE INNKLAGET FOR PUPPESTUNT: Influenser Øyunn Krogh. Foto: Lise Åserud/NTB

Det er ikke lenge siden en annen kjent influenser, nemlig Øyunn Krogh (27), opplevde en storm etter å ha vist seg toppløs foran deltakere og TV-publikum under en konkurranse i «24 stjerners julekalender» på NRK.

– Reaksjonene var ingen overraskelse. Jeg har blitt godt vant til å få stygge kommentarer, uttalte 27-åringen til NRK.

Episoden utløste 34 klager til NRKs publikumsservice. I tillegg kom det inn tre klager til Kringkastingsrådet.

Konklusjonen hos Kringkastingsrådet var at stuntet var helt greit.

Har du tips til en sak? Send oss en e-post på godkveldnorge@mastiff.no.