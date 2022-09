Cardi B erkjenner straffskyld

RETTEN: Rapper Cardi B møter ved Queens County Criminal Court i Queens, New York, USA, 15. september 2022 Foto: Dennis A. Clark/REUTERS

Rapperen Cardi B (29) har erkjent straffskyld for vold tilknyttet et slagsmål på en strippeklubb i New York i 2018.

Påtalemyndigheten hevdet at Cardi B kastet gjenstander, inkludert champagneflasker, mot to kvinnelige bartendere samtidig som hun beordret følget sitt til å angripe kvinnene.

Superstjernen hevdet at en av kvinnene hadde en affære med mannen hennes, rapperen Offset. Angrepet fant sted på «Angels Strip Club» i Queens.

DØMT: Cardi B møter i retten for høring. Foto: Dennis A. Clark/REUTERS

Samfunnstjeneste

Hun er dømt til 15 dagers samfunnsstraff og har blitt dømt til å holde seg unna kvinnene som var involvert i tre år. Hun må også betale rettsgebyr.

Hvis hun ikke klarer å fullføre samfunnstjenesten innen januar 2023, vil hun risikere fengselsstraff, melder The Guardian.