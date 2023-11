Camper utenfor konsertområdet: – Teltet i fem måneder

Gjennom våren og sommeren har Taylor Swifts «Eras Tour» dominert i USA. I tillegg ble filmversjonen ble den største konsertfilmen gjennom tidene denne høsten.

Nå skal turneen sparkes i gang også utenfor USA med tre konserter i Buenos Aires, Argentina 9., 10. og 11. november.

UTLANDSREISE: Taylow Swift er klar for utlandet med turneen sin. Foto: Suzanne Cordeiro / AFP / NTB

I forkant av konsertene i Sør-Amerika har flere fans tatt ventetiden til et helt nytt nivå.Flere har nemlig campet i telt nær Estadio River Plate stadion siden juni, i håp om å sikre seg plasser så nær scenen som mulig. Det skriver Variety.

– Vi har vært i dette teltet i fem måneder, forteller en 21 år gammel fan til Pitchfork. Hun forteller at hun ønsker å holde seg anonym, slik at faren hennes ikke finner ut av campingen.



Flest unge kvinner

Ifølge Pitchfork er de fleste camperne unge kvinner, men ingen under 18 år har tillates til å telte utenfor stadion.

– Det faktum at det er så mange mennesker gjør ting lettere, sier en kvinne på 20 år. Hun legger til at foreldrene hennes er komfortabel med å la henne campe ute, så lenge det ikke går utover karakterene på skolen.



Ifølge publikasjonen er overnatting obligatorisk minst en gang i måneden med minimum 60 månedlige timer, for å beholde plassen i køen.

– Folk er veldig opprørt over at vi kamperer av en eller annen grunn. Noen ganger kan du høre noen skrike «Gå på jobb!» klokken to på natten, forteller en fan ved navn Carmen.

– Det er du som står utenfor et telt og roper tidlig om morgenen – er det ikke meningen at du skal jobbe i morgen? Påvirker det deg virkelig så mye? Jeg er den som sover på gata, ikke du, sier hun videre.



Full Taylor Swift-feber

Det er full Taylor Swift-feber verden over. Det er ikke bare fans som camper for billetter og gode plasser, det har også blitt kjent at fansen bruker bleie under konsertene.



Fansen er også villig til å betale flere tusen for å få tak i billetter. Under Selena Gomez veldedighetsauksjon «Rare Impact Fund Benefit», ble to av popstjernens konsertbilletter donert bort av artisten selv.

Summen startet på ydmyke 5000 doller, som tilsvarer 54.994 norske kroner.

I mars lanserte Swift «Eras Tour» i Glendale, Arizona. De siste seks konsertene av USA-delen av turneen ble holdt på Sofi Stadium i Los Angeles.

REKORDFILM: Konsertfilmen har tatt verden med storm. Foto: Mario Anzuoni / Reuters / NTB

Tre av disse showene ble filmet til å bli den rekordstore konsertfilmen «Taylor Swift: The Eras Tour».

Swift fremførte fire konserter i Mexico City fra 24. til 27. august før hun tok en pause.