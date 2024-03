Cameron Diaz deler gladnyhet

I 2014 møtte den tidligere skuespilleren Cameron Diaz (51), ektemannen Benjamin Madden (45).

For fire år siden ble paret foreldre for første gang til en jente ved navn Raddix, gjennom surrogati.

Nå deler Diaz og Madden at familien på tre har blitt til fire.

– Vi er velsignet og glade for å kunngjøre fødselen til vår sønn, Cardinal Madden, skiver de innledningsvis på Instagram.

Om paret har benyttet seg av surrogati denne gangen er foreløpig ikke kjent.

Videre beskriver de sønnen som fantastisk, og forteller at alle er glade for at han er her.

De nybakte foreldrene opplyser om at de ikke vil publisere bilder av familiens nye tilskudd, grunnet barnas sikkerhet og personvern.

– Men han er veldig søt, skriver de etterfulgt av en smile-emoji.

At paret skulle bli tobarnsforeldre var ikke kjent før de delte nyheten om at sønnen var født.