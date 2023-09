Calvin Harris har giftet seg

Forrige lørdag ga den verdenskjente produsenten og DJen Calvin Harris (39) og forloveden Vicki Hope (33) sine ja.

Det bekrefter en kilde nær paret til People.

Det nygifte paret ble forlovet i fjor, og holdt et storslått bryllup.

Seremonien skal ha funnet sted utendørs, mens bryllupsfesten ble holdt i klosteret Hulne Priory i Northumberland i England.

Ifølge The Sun, skal Harris ha fløyet inn Nile Rodgers og bandet Chic fra USA for å opptre i bryllupet.

Rodgers skal ha fremført Luther Vandross-låten «Never Too Much», samt hitlåter av David Bowie, Beyoncé og Madonna.

Ryktene om en forlovelse mellom kom i mai 2022 da Hope ble sett med en diamantring sammen med Harris på Chelsea Flower Show i London.

Bildene skapte overskrifter, og til Hello! sa Hope i fjor at hun ble overrasket over interessen om forholdet mellom hun og Harris.

– Jeg holder privatlivet mitt privat, sa Hope til kjendisnettstedet den gang.



Harris er en av historiens mest streamede og suksessfulle produsenter. Han er kjent for låtene «One Kiss», «This Is What You Came For» og «How Deep Is Your Love».

Han har tidligere skapt overskrifter verden over for sitt forhold med superstjernen Taylor Swift. Han har også vært koblet til artistene Rita Ora og Ellie Goulding.

Hope er en britisk radiovert for BBC-programmet «BBC Radio 1», og «Go Home with Vick and Jordan» sammen med Jordan North.