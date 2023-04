Caitlyn Jenner i sorg: – Jeg er knust

Caitlyn Jenners (73) mor, Esther Jenner (96), gikk bort i går.

Det deler Caitlyn Jenner selv på Instagram.

– Jeg er knust over å fortelle at moren min døde i går, fredelig. Å miste en mor er unikt i den forstand at hun er den eneste personen som elsket meg hele livet, skriver Jenner i innlegget.



– Jeg kommer til å savne henne enormt. Hun hadde noen uker igjen før hun skulle fylle 97 år, og levde et fullt liv. Elsker deg, mamma, avslutter hun innlegget med.



Jenner har hatt et nært forhold til sin mor opp gjennom årene. I 2015 uttalte Esther Jenner seg om datterens kjønnsskifte, noe hun hadde stor respekt for.

– Bruce/Caitlyn har håndtert dette på en veldig respektabel måte. Hun har fulgt hjertet sitt. Jeg har kun beundring for barnet mitt, sa hun til avisen New York Daily News.



Ingen i Kardashian-familien har foreløpig uttalt seg om dødsfallet.