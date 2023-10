Caitlyn Jenner (73) er ferdig med datinglivet

I et intervju med The Times forteller den tidlige olympiske vinneren om kjærlighetslivet.

73-åringen røper at hun ikke dater akkurat nå, og er for øyeblikket «veldig singel».

– Jeg har det fint. Jeg er ikke engang i nærheten av å lete etter et forhold. Jeg kommer aldri til å ha et forhold i fremtiden. Jeg ser bare ikke for meg det i livet mitt. Jeg er ikke ute etter det, sier Jenner til avisa.

Hun legger dog til at hun holdet et åpent sinn.

Datet 21-åring

Siden 2017 har Jenner vært koblet til den 21 år gamle, transkjønnede Sophia Hutchins. Paret bodde sammen, og hadde planer om å gifte seg ifølge kilder.

– De ser på hverandre som sjelevenner, og sier at de ikke kan forestille seg et liv uten hverandre, har en anonym kilde nær de to tidligere uttalt til Radar Online.



Likevel gikk Hutchins ut i 2019 og avkreftet forholdet.

– Vi var aldri romantisk involvert, sa Hutchins til The New York Times.



GODE VENNER: Caitlyn Jenner (73) og Sophia Hutchins (21) har hatt et nært forhold helt siden Jenner skiftet kjønn. Foto: DANNY MOLOSHOK

Frykter ikke ensomhet

Til tross for at Jenner ikke leter etter noe forhold forteller hun at slett ikke frykter å føle seg ensom. Hun holder seg opptatt med hobbyer, og finner godt selskap i hundene sine - for å ikke nevne hennes enorme familie.

Caitlyn Jenner har barna Burt, Cassandra, Brandon, Brody, Kendall og Kylie. I tillegg har hun vært stefar for Kardashian-gjengen; Kourtney, Kim, Khloe og Robert.

– Hver kveld i uka kan jeg gå til noens hus og ha middag, forteller hun.