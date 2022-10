Byr 25 000 kroner for en date med Annika Momrak

Hvert år arrangerer NRK P3aksjonen - en hundre timer lang sending fylt med aktuelle gjester, liveopptredener, budrunder og ville utfordringer til inntekt for en god sak.

Årets P3aksjon samler inn penger til den humanitære organisasjonen Leger Uten Grenser og deres søsterorganisasjon Drugs for neglected diseases initiative (DNDi).

Tidligere har kjente navn som Live Nelvik (39), Ronny Brede Aase (36), Niklas Baarli (33) og Martin Lepperød (29) vært programledere.

Selger nakkekragen til Adrian Sellevoll

Dette året er det NRK-profilene Arian Engebø (28), Karsten Blomvik (27), Anna Nor Sørensen (26) og Henning Bang (21) som leder den elleville sendingen.

På listen over alle ting du kan by på under årets aksjon, er blant annet nakkekragen til Adrian Sellevoll, to billetter til den utsolgte Maskorama-finalen og en brunsj hjemme hos Else Kåss Furuseth.

Foreløpig er det Annika Momrak (23) som troner listen over høyeste bud. For over 25 000 kroner kan du nemlig få en date med 4ETG-profilen.

– Det er en helt syk ting å gjøre

Til God kveld Norge forteller Momrak at hun ikke visste om at hun blir auksjonert bort før torsdag kveld.

– Det er en helt syk ting å gjøre. Men kollegaene mine vet jeg elsker Leger Uten Grenser. Jeg jobbet der i halvannet år før jeg startet i NRK og jeg snakker om det hele tiden. Så de koser seg nok med å teste hvor langt jeg er villig til å strekke meg.

Momrak ble overrasket da hun fikk vite om auksjonen, og ble først redd for at ingen skulle by på daten.

– Så ble jeg enda mer redd for at noen faktisk vil by. Det kan jo være «mega-creeps» for alt jeg vet. Men på den annen side er det dritlættis om jeg faktisk finner mitt livs store kjærlighet. Uansett har jeg bestemt meg for å stå i det nå som det først er i gang, og jeg vil oppfordre folk som ikke er creepy til å by. Det hadde jo vært hyggelig for meg.

Avslører sin drømmedate

Det høyeste budet som ligger inne på skrivende tidspunkt er 25 000 kroner. 4ETG-profilen forteller at hun er veldig nysgjerrig på hvem som byr på henne.

– Jeg tror kollegaene mine i 4ETG er lettet for at det har kommet inn bud i det hele tatt. Jeg er først og fremst veldig glad for at folk vil støtte Leger Uten Grenser, det er nesten ingenting jeg vil mer enn det. Men hvem er disse folkene og hvordan har de så mye penger? Det lurer jeg veldig på.

Videre kan hun avsløre hvordan hun ser for seg sin drømmedate.

– Det viktigste er en god samtale. Gjerne mens vi gjør en gøy aktivitet, som å klatre eller å se på fossiler på naturhistorisk museum. Når det er sagt er jeg også åpen for et spektakulært cruise på en privat luksusyacht, avslutter Momrak.

P3aksjonen startet på onsdag og avsluttes søndag 23. oktober.