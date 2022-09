Bryter tausheten om kirurgi-ryktene

I over et år har det florert rykter om at Zac Efron (34) har lagt seg under kniven.

Det var da stjernen dukket opp i en video, i anledning «Earth Day», at ryktene virkelig ble satt fyr på. Det var nemlig merkbare endringer i skuespillerens ansikt, spesielt kjevepartiet.

Svarer på ryktene

Efron har tidligere ikke selv svart på ryktene, men nylig åpnet han opp om saken til magasinet Men's Health.

Her forteller den kjente Hollywood-stjernen at det hele skyldes et fall, og avkrefter dermed ryktene om plastikkirurgi.

Efron skal ha løpt rundt i sokkelesten i eget hus, da han skled og slo haken på et granitthjørne på en fontene. Sammenstøtet gjorde at han besvimte og da han våknet, hang kjevebeinet fra ansiktet hans.

Efron forklarer til magasinet at tyggemusklene normalt sett skal samarbeide med de andre musklene i ansiktet. Slik er det ikke lenger for stjernen.

Skaden han har påført seg, har resultert i at kjevemusklene må kompensere for tyggemuskler som ikke lenger fungerer.

WHAT HAPPENED TO ZAC EFRON pic.twitter.com/KCNIAzoPx5 — piper 💌 (@darlinghrry) April 23, 2021

Telefon fra mor

Det var stjernens mor som fortalte han om opperksomheten som utseendet hans fikk på nettet, og om spekulasjonene rundt hvorvidt han hadde gjennom gått noen kosmetiske inngrep.

Skuespilleren forteller til magasinet at han ikke var klar over at emneknaggen «Jaw-gate» florerte på nett, før moren ringte for å høre om ryktene stemte.