Bryter tausheten etter Oscar-bråket

Da «Barbie»-regissør Greta Gerwig (40) og hovedrolleinnehaver Margot Robbie (33) ble utelatt fra Oscar-kategorier mange mente de skulle være nominert i, gikk fansen i harnisk.

Tidligere har Robbie kommentert kritikken:

– Det er på ingen måte vits å føle seg trist når du vet at du er så velsignet, sa hun til publikum under en spesialvisning på Academy Museum, ifølge Deadline.



Hun la også til at hun syns Gerwig burde blitt nominert som regissør, men at hun dog at hun var overlykkelig over at filmen fikk over åtte Oscar-nominasjoner.

Nå svarer imidlertid regissøren selv etter kritikken i et intervju med magasinet Time.

På lik linje som Robbie uttrykte Gerwig skuffelse over at kollegaen ikke ble nominert.

– Selvfølgelig ønsket jeg det for Margot, forteller hun til magasinet.



– Men jeg er bare glad for at vi alle får være der sammen, legger hun til.



Og selv om ikke Gerwig er nominert til beste regissør, er hun fortsatt representert i beste adapterte manus.

Ellers er Barbie nominert i følgende kategorier: