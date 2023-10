Bryter stillheten etter konas avsløring

BRYTER STILLHETEN: Will Smith (55) har vært stille siden kona avslørte hemmelighet om ekteskapet. Her fra Oscarutdelingen i 2022. Foto: Angela Weiss / AFP

Will Smith uttaler seg til The New York Times etter at kona delte oppsiktsvekkende detaljer om ekteskapet.

Tidligere denne uka avslørte skuespilleren Jada Pinkett Smith (52) overfor People at hun og ektemannen Will Smith (55) har vært separert siden 2016.

Dette gjorde hun i forbindelse med lanseringen av hennes nye bok «Worthy», som kommer ut tirsdag neste uke.

Ektemannen har vært stille fram til nå, men i et intervju med The New York Times bryter han stillheten.

SEPARERT: Nylig kom Jada Pinkett Smith med oppsiktsvekkende detaljer rundt ekteskapet med Will Smith.

– Følelsesmessig blindhet



I et e-postsvar forteller «Fresh Prince of Bel Air»-skuespilleren at konas memoarer på en måte «vekket ham».

Videre forteller han at han har innsett at hun er mer smidig, smart og medfølende enn det han har forstått.

– Når du har vært sammen med noen i mer enn halvparten av livet ditt, inntrer en slags følelsesmessig blindhet, og du kan altfor lett miste følsomheten for deres skjulte nyanser og subtile skjønnheter, innrømmer han til avisa.

Han kommer ikke med noen ytterligere kommentar rundt konas uttalelser om at paret ikke lenger er romantisk involvert og har vært separert siden 2016.

Slo til Chris Rock

I fjor var skuespilleren i hardt vært da han rasende gikk opp på scenen og klappet til komikeren Chris Rock under Oscar-utdelingen, da han vitset om hårtapet til kona.



52-åringen har alopecia areata, en hudsykdom som forårsaker lokalt hårtap.



Ifølge Pinkett Smith var paret på det tidspunktet separert.

De to giftet seg i 1997, men prøver fremdeles også å finne ut hvordan ekteskapet deres skal se ut, ifølge Pinket Smith.

Sammen har de barna Jaden (25) og Willow (22). Will Smith har også sønnen Trey (30) fra et tidligere ekteskap med Sheree Zampino (55).