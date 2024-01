Bryter samarbeidet: – Han har sitt, jeg har mitt

Kurt Nilsen og Jan Fredrik Karlsen skiller lag etter over ti år.

Helt siden tidlig 2000-tallet da Kurt Nilsen slo gjennom som artist på den aller første norske versjonen av «Idol», har Jan-Fredrik Karlsen vært hans manager.

Nå bryter suksessduoen samarbeidet.

Bergens Tidende omtalte saken først.

– Udramatisk

– Vi har hatt 21 år på veien med sykt fete opplevelser. Og et sterkt vennskap i bunn. Men i høst kom vi til et punkt der vi måtte stake ut kursen videre, sier Karlsen til avisen.

– Jeg jobber mer og mer med events, Kurt lager ny musikk. Begge kjente på følelsen: «Faen, kanskje du skal gjøre det, og jeg gjøre det?» Det er ikke noe klassisk brudd.

Nilsen sier seg enig at bruddet er udramatisk.

– Det var rett og slett et naturlig tidspunkt å skille lag. Selskapet var solgt, vi var ferdige med den siste juleturneen. Han har sitt, jeg har mitt. Det er ikke mer dramatisk enn det, sier artisten.

Han viser til at produksjonsselskapet han og Nilsen bygget opp og eide, Tune-In AS, har fusjonert inn i eventselskapet All-In AS.



Kjøpt opp

I eventselskapet All-In AS har Petter Stordalen og Karlsen vært de største eierne.

Selskapet ble etablert av Jan Fredrik Karlsen, Petter Stordalen og Jens Nesse for omtrent seks år siden.

Stordalen har eid 33,75 prosent av aksjene gjennom Strawberry Equities AS. Jens Nesse sitt holdingselskap eier 30 prosent. Karlsens holdingselskap eier 20 prosent. Og øvrige aksjonærer eier de resterende aksjepostene.

I 2023 annonserte imidlertid Stordalen at han selger seg ut av selskapet, og at landets største konsertarrangør All Things Live kjøpte opp hele eventselskapet, ifølge E24

SOLGT SEG UT: Petter Stordalen har solgt seg ut av eventselskapet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge selskapets årsregnskap for 2022 var driftsresultatet i eventselskapet i overkant av 16 millioner kroner, noe som er opp fra 4,5 millioner året før

Omsetningen i bedriften endte på 119 millioner kroner, fra 49 millioner i 2021.

Samarbeid

Som nevnt ble Nilsen og Karlsen kjent gjennom den første utgaven av talentkonkurransen «Idol» i 2003.

Nilsen var deltaker og Karlsen dommer.



Over natten ble Nilsen et av Norges mest kjente ansikt. Han vant «Idol» og senere «World Idol».



De senere årene har han gjort store penger på julekonserter.