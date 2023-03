– Brystene til Caroline Berg Eriksen er ikke problemet her

GOD KVELD NORGE (TV 2): Caroline Berg Eriksen skapte en storm i kommentarfeltene da hun delte et bilde på Instagram hvor brystene synes. – Et paradoks at det er brystvorten som skaper reaksjoner her, sier «rusinfluenser» André Nilsen.

Influenser Caroline Berg Eriksen (36) satte fyr på egne kommentarfelt da hun nylig delte en bildekarusell der hun poserer i en gjennomsiktig topp og en brystvorte kommer til syne.

Flere pekte på at dette krasjet med familieidyllen hun ellers fyller sine sosiale medier-kanaler med. Andre mente det var et rop om oppmerksomhet.

I etterkant har flere andre stemmer kommet på banen, og de reagerer på noe helt annet enn at Berg Eriksen viser bryster på bildene.

Berg Eriksen har over 300.000 følgere på Instagram, og 52.000 følger henne på Facebook.

André Nilsen er «rusinfluenser» med nærmere 47.000 følgere på TikTok. Han er også styreleder i den politiske lobbyorganisasjon Normal Norge som jobber for en rusreform.

Nilsen stusser over folks fokus i kommentarfeltet.

Han reagerer på at ingen kommenterer det han mener er essensielt i Berg Eriksens innlegg – nemlig at hun med tekst og bilde romantiserer bruk av rusmidler.

Trekker parallell til Sophie Elise

På bildene poserer hun med noe som ser ut som en kaffekanne og en kaffekopp, og under bildene skriver hun som følger: «Drikk vin i stedet for kaffe 🤭 God helg 💃🏼🍷».

@andrenilsen420 Er det greit å romantisere alko men ikke andre rusmidler? ♬ original sound - André Nilsen

– Det er ikke nødvendigvis problematisk at man som voksen annonserer på sosiale medier at man skal ta seg et glass vin. Samtidig har det norske samfunn akkurat tatt et kraftig, og på mange måter et brutalt, oppgjør med en annen influenser fordi hun postet et bilde som kommuniserte at livet er bedre med rusmidler, sier Nilsen og trekker paralleller til siste ukers storm rundt et visst Instagram-bilde fra Sophie Elise Isachsen (28).

– Debatten handlet jo da om hvilket ansvar man har som influenser med flere hundre tusen følgere, hva man kommuniserer til følgerne sine og hvilken innflytelse det kan ha, særlig på sårbare unge. Med det i tankene er ikke dette bildet til Eriksen veldig forskjellig fra Sophie Elise sitt. Hun indikerer at helgen blir bra, eller bedre, med alkohol. Det stemmer nok kanskje for henne, men langt ifra for alle, sier han.

– En brystvorte har aldri skadet noen

Nilsen sier videre at det at folk her reagerer mest på at Berg Eriksen viser en brystvorte, viser et paradoks med deler av det norske samfunn.

– Alkoholbruk er nok i stor grad i befolkningen sett på som greit og relativt ufarlig og ikke minst en viktig del av kulturen vår. At en kvinne viser en brystvorte passer seg ikke, og i hvert fall ikke for en som også er mor. Et verdisyn jeg overhodet ikke støtter og jeg synes det er bra at folk er stolt av kroppen sin. Jeg mener det er uproblematisk med både mannlige og kvinnelige brystvorter. Så akkurat i den sammenhengen blir livet faktisk mye bedre når man gir litt faen, sier Nilsen.

Han sier at folk gjerne må frigjøre brystene sine, men han savner en samtale i offentligheten om alkohol og mulige skadevirkninger av bruk.

– For de er flere og mer alvorlige enn mange tror. En brystvorte derimot, har aldri skadet noen.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Caroline Berg Eriksen mandag. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

– Enorm påvirkningskraft

Kommunikasjons- og markedsdirektør i Blå Kors, Katrin Solbakken, understreker at influensere har stor påvirkningskraft, særlig mot barn og unge, og at det derfor er viktig at de er seg sitt ansvar bevisst.

Solbakken uttaler seg på generelt grunnlag.

VIL HA STØRRE BEVISSTGJØRING: Katrin Solbakken i Blå Kors mener vi bør snakke mer om det å dele denne type innhold i sosiale medier. Foto: NTB

– Alkohol er et lovlig rusmiddel, og det kan være en årsak til at influensere, men også den enkelte av oss, er noe ubevisst på at det å dele den type innhold i sosiale medier kan være krevende eller triggende for en som har en rusmiddelavhengighet eller for en som har vokst opp i hjem med krevende alkoholbruk, sier hun.

Solbakken mener at dette er noe det bør snakkes mer om.

– Det er viktig for å bevisstgjøre at noe som fremstår som hyggelig og fint for noen, slettes ikke er det for andre som har en annen historie, sier hun.