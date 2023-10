Bryan Adams kommer til Norge

Den 29. april trår Bryan Adams opp på scenen i Oslo Spektrum med sin «So Happy It Hurts» – turne.

Den canadiske sangeren har en rekke ikoniske låter å vise til, blant annet «Heaven» og «Summer of '69». Han har gitt ut hele 17 studioalbum.

Stjernen skulle ha konserter i Norge i 2020, men måtte avlyse på grunn av koronapandemien.

Adams sanger har blitt inkludert i mer enn hundre film- og TV-lydspor. Han har også vunnet flere store priser som en Grammy Award, en MTV Video Music Award og en American Music Award for hiten «(Everything I Do) I Do It for You».