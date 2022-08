Brudd for «Skal vi danse»-Lillian

Det var i juli proffdanser Lillian Aasebø (29) bekreftet overfor God kveld Norge at hun hadde funnet kjærligheten med franskmannen Kevin.

De to hadde møttes under filmfestivalen i Cannes tidligere i år.

– Vi var begge på «beachen», og veldig tilfeldig traff vi på hverandre hvor han uheldigvis slo toalettdøra på meg. Men jeg er veldig glad for det nå, sa Aasebø til God kveld Norge i juli.

Fredag la danseren ut et bilde på Instagram som kunne forveksles med en forlovelsesnyhet. Under bildet er det flere som har gratulert Aasebø, men til God kveld Norge avkrefter hun at det er tilfelle.

– Nei nei, det er bare fra et arrangement på Hotel Continental. Drømma meg litt bort i går bare! Sa ja til ringen, ikke mannen, sier hun.

29-åringen kan imidlertid avsløre at hun og Kevin har gjort det slutt, litt over en måned etter at de bekreftet at de var i et forhold.

– Jeg og Kevin var ikke 100% match, da er det bedre å gå tilbake til singelstatusen og holde fokus på en spennende høst som er i vente, forteller Aasebø.

Proffdanseren har tidligere vært i et langt forhold som ikke var så bra. Etter dette har hun vært singel i noen år, og forteller at hun endelig kjenner på en helt annen trygghet i seg selv.

– Nå vet jeg i det minste hva jeg ikke vil ha, samtidig som jeg virkelig har det fint med å bare være meg selv. Herlig å kjenne på, men det har vært en lang prosess, legger hun til.

Aasebø tar bruddet ganske greit og ser tilbake på det hele som en fin sommerflørt.

– Ekte kjærlighet får komme når den kommer, avslutter hun.