Brudd for Mikkel Christiansen

SLUTT: Mikkel Christiansen er ikke lenger i et forhold. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Den norske DJen og produsenten er ikke lenger i et forhold.

Mikkel Christiansen (31), kjent fra musikkgruppen Broiler, er ikke lenger i et forhold.



Det bekrefter han til God kveld Norge på rød løper før Sky Agency-festen torsdag kveld. På spørsmål om det er slutt, sier han:

– Ja, det er det.

Christiansen bekreftet forholdet i en episode av TV 2 Play-serien «Dennis vil ha hobby» i november.

Til Dagbladet kunne eksparet fortelle at de kom i kontakt via Instagram, men at de hadde møttes tidligere.

De to har holdt forholdet nokså skjult på sosiale medier, men har dukket opp sammen på rød løper, for eksempel under premieren av Tina og Bettina 2.