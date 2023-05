Etter tre år sammen, har sanger og skuespiller Evelina Moholt (23) og Skal vi danse-profil Santino Mirenna (29) gjort det slutt.

Det avslører Moholt under et besøk i God kveld Norges studio.

Under en samtale med Marte Bratberg og Dennis Siva om en mulig deltakelse i Skal vi danse, kommer det frem at det er slutt mellom kjendisparet.

– Nå er vi ikke sammen lenger. Det er ikke hemmelig, men det er ganske ferskt, innrømmer Moholt.

Hun forteller videre at de fremdeles er gode venner.

I årets sesong av Forræder deltar Moholt sammen med programleder og mamma Katrine Moholt.

23-åringen har også vokst seg populær på TikTok den siste tiden, i tillegg til å være aktuell med låten «Jeg tenker mmm» sammen med den norske reggae-artisten Admiral P.

Det var i 2020 det ble kjent at Mirenna og Moholt hadde funnet lykken sammen.

I et intervju med God kveld Norge avslørte Mirenna at han sjekket opp Moholt på en etterfest for Skal vi danse. Da var han imidlertid uviten om at hun var programlederens datter.

– Jeg tenkte at hun var veldig pen, og så begynte vi å snakke og danse litt. Jeg likte henne veldig godt, men jeg tenkte etterpå: «Oi, det var datteren til programlederen!», sa italieneren den gang.



God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Santino Mirenna, foreløpig uten å lykkes.