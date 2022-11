Brudd for Demi Moore

Det var i mars Demi Moore (60) delte for omverdenen at hun hadde funnet kjærligheten på ny med den 46 år gamle kokken Daniel Humm. Det gjorde de ved å dele en rekke bilder på Instagram.

Nå forteller en venn av stjernen at det er slutt mellom Moore og Humm. Det skriver magasinet People.

– Hun er på et bra sted. Hun er glad og trives med barna og vennene sine, sier kilden til People.

SLUTT: Ifølge amerikanske medier er det slutt mellom Demi Moore og kokken Daniel Humm. Her obeservert på en tenniskamp mellom Casper Ruud og Rafael Nadal i juni. Foto: GONZALO FUENTES

Paret datet i knappe ett år, ifølge amerikanske medier.

Har tre døtre med Bruce Willis

Demi Moore har medvirket i flere berømte filmer, deriblant «Striptease», «G.I. Jane» og «Indecent Proposal».

Hennes gjennombrudd kom i 1990, da hun som 26-åring spilte hovedrollen i det romantiske dramaet «Ghost» mot Patrick Swayze.

Tidligere har Moore vært gift med rockestjernen Freddy Moore. Det er her hun har navnet sitt fra, ettersom hun valgte å beholde hans etternavn etter at de gikk hver til sitt i 1985. Hennes pikenavn er Guynes.

I november 1987 giftet hun seg med «Die Hard»-skuespilleren Bruce Willis (67). Sammen fikk de tre døtre - Rumer Willis (34), Scout Willis (31) og Tallulah Willis (28) - før de bestemte seg for å ta ut skilsmisse i 2000.

KJÆRLIGHET: Bruce Willis og Demi Moore var gift i 13 år. I etterkant av bruddet har de vært gode venner og støttet hverandre. Foto: LAURENT REBOURS

Satt i karantene med eksen

Til tross for at romansen tok slutt, har paret bevist at man som ekser kan fortsette å være venner og ha et sunt forhold til hverandre.

Under pandemien satt Willis og Moore blant annet i karantene sammen, og på 60-årsdagen til Moore som var i forrige uke, delte Willis nye kone, Emma Heming Willis, et bilde av de begge på Instagram, hvor de gratulerte Moore med dagen.

– Vi elsker deg, sto det på bildet av paret hvor de holdt opp et bilde av selvbiografien til Moore.

Etter skilsmissen med Willis begynte hun å date «That 70s show»-skuespiller Ashton Kutcher (44) i 2003. Aldersforskjellen på 15 år skapte overskrifter i media.

– Jeg er så visst ikke den første personen som er i et forhold med en yngre mann, men nå er jeg utpekt av media til å være en slags talsmann for slike forhold, sa Moore oppgitt til magasinet W i 2009.

ALDERSFORSKJELL: Da Demi Moore fant tonen med den 15 år yngre Ashton Kutcher ble aldersforskjellen deres heftig diskutert i media. Foto: Matt Sayles

I 2005 giftet de seg, før ekteskapet offisielt var over i 2013.Da hadde det imidlertid vært slutt mellom paret siden 2011, og Kutcher hadde allerede gått videre med nåværende kjæreste Mila Kunis (39).