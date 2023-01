Brudd for Cristian Brennhovd og Caroline Nitter

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ex on the beach-paret Cristian Brennhovd og Caroline Nitter er ikke lenger kjærester.

Saken oppdateres.

Cristian Brennhovd (23) og Caroline Nitter (24) kjent fra «Ex on the beach» har gjort det slutt.

Det bekrefter Brennhovd til God kveld Norge.

– Vi er helt ferdige. Vi har hatt det litt opp og ned, men nå er det slutt.

Videre forteller realityprofilen at han ønsker å fokusere på seg selv fremover.

– Jeg tenker at jeg må kjenne litt på det å være singel. Jeg har vært på TV i cirka tre år nå og jeg har hatt forhold hele tiden.

Nitter og Brennhovd møttes da de begge var deltakere i afterski utgaven av Ex on the beach. Kort tid etter ble det kjent at de to realityprofilene hadde blitt kjærester og senere samboere.

De skrev norsk historie da de i årets sesong av programmet deltok som par og bodde med åtte single deltakere i villaen i Brasil.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Nitter, foreløpig uten hell.