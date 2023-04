Bruce Springsteen tok med Obama til Europa

Barack Obama (61) og Michelle Obama (59) landet i Barcelona i går, i forkant av Bruce Springsteens (73) konsert i den katalanske hovedstaden fredag kveld.

Den tidligere presidenten ble også fotografert sammen med filmregissør Steven Spielberg (76) på vei til restauranten Amar.

FIKK BILDE: De ansatte ved resturanten Amari fikk storfint besøk torsdag kveld. Foto: Pol Perello Franch / Reuters

Gjengen skal ha kost seg med en sjømatmiddag ved resturanten. Kjøkkensjef Rafa Zafra uttalte til den spanske avisen El Paìs at han ble overrasket over stjernebesøket.

– Det var utrolig. Så mye man kan drømme om det, så hadde jeg ikke forestilt meg å være sammen med tre så viktige mennesker og deres ektefeller, sa Zafra til avisen.

Bruce Springsteen og Barack Obama har vært nære venner i flere år.

Duoen har blant annet gitt ut boken «Renegades: Born In The USA», følger de åtte radioprogrammene de tok opp under samme tittel.