Bruce Springsteen skal feste på klubbhus i Oslo

Denne uken returnerer den amerikanske rockestjernen Bruce Springsteen (73) tilbake til Norge for å spille to konserter.

Konsertene holdes 30. juni og 2. juli på Voldsløkka i Oslo.

I anledning oppholdet har Springsteen leid Sagene IF sitt klubbhus.



Sagene Avis omtalte nyheten først.

Backstageområdet vil være åpent for artister og venner, både før og etter konserten, hvor klubbhuset vil bli et slags oppholdssted mellom konsertene.

Ettersom leiekontrakten er mellom Sagene IFog Springsteen, er det fotballforbundet som får godene av leieinntekten.

– Det er veldig bra for Sagene IF. Vi får leieinntekter på huset her og vi skal ha veldig mange på dugnad fra klubben, sier driftsleder i Sagene IF Kurt-Jarle Niltveit til Sagene Avis.



Jan Erik Svendsen som er prosjektleder for arrangementet, sier til bydelsavisen at selv om det er Springsteen som leier, er det ikke sikkert han deltar på festen etter konserten:

– Hvorvidt han er med eller ikke vet jeg ikke. Men de i produksjonen pleier å ha venner og familie de kjenner her eller i område som får lov å komme og hilse. Det bli en personlig fest.

Turneen «SPRINGSTEEN & E STREET BAND 2023 TOUR», startet i Tampa i USA 1. februar i år, og har sin siste spilledato 12. desember i San Francisco, USA senere i år.