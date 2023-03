Brøt sammen under «American Idol»-audition: – Landet vårt har sviktet oss

GOD KVELD NORGE (TV 2): «American Idol»-dommeren brast ut i gråt under en følelsesladet audition.

Det ble tårevått for «American Idol»-dommer, Katy Perry, da et tidligere offer for skoleskyting dukket opp foran dommerpanelet.

Det var Trey Louis (21), en madrasselger og overlevende fra skyting ved Santa Fe High School i Texas.

– I mai 2018 gikk en mann med våpen inn på skolen min. Jeg var i kunstrom 1, han skjøt seg gjennom kunstrom 2 før han kom seg til kunstrom 1. Jeg mistet mange venner. Åtte elever ble drept. To lærere ble drept. Det har bare vært veldig negativt, mann. Å se «The Fe» få et dårlig rykte her siden 2018, forteller han etter opptredenen.

Bryter sammen

Louis sang et over av låten «Stone» av Whiskey Myers etterfulgt av den hjerteskjærende historien om det han opplevde i hjembyen.

Dommerpanelet bestående av Luke Bryan, Lionel Richie og Katy Perry, blir alle rørt av opptredenen og historien Louis forteller.

Sistnevnte bryter ut i gråt i det hun skal gi 21-åringen tilbakemelding.

– Landet vårt har f*** meg sviktet oss



Perry dekker til ansiktet med hendene før hun bryter ut:

– Landet vårt har f*** meg sviktet oss. Dette er ikke greit. Du burde synge her fordi du elsker musikk. Ikke fordi du måtte gjennom det faenskapet. Du trengte ikke å miste åtte venner. Jeg håper du minner folk på at vi må forandre oss, fordi vet du hva, jeg er redd jeg også.

Louis ble tatt videre med til runde to av programmet.