Brøt sammen på sett: – Alle sto og gråt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den nye serien Kids in Crime har tatt seerne med storm. Skuespillerne forteller at sterke følelser ble satt i sving under de mest intense dagene av innspillingen.

I serien Kids in Crime befinner vi oss i Sarpsborg på tidlig 2000-tallet.

Her møter vi hovedkarakteren Tommy, spilt av Kristian Repshus (22), som etter en kneskade må gi opp fotballdrømmen. Da tar livet en helomvending, når han forviller seg inn i et dopmareritt sammen med karakterene Pål og Monica, som spilles av Martin Øvrevik (26) og Lea Myren (21).

Da de unge skuespillerne gjestet God kveld Norge-studio, fortalte Repshus at han var usikker på hvor godt serien kom til å slå an.

– Det var noe annerledes og nytt liksom. Jeg tenkte «enten er dette en sånn serie som ikke får noen seere, eller så får den veldig mange».

Øvrevik var derimot helt sikker på at serien kom til å bli populær.

– Jeg hadde forventa at folk skulle synes det var fett. Det ser jo brutalt ut, men jeg hadde kanskje ikke forventa at alle aldre skulle like det - men vi har fått veldig gode tilbakemeldinger, både fra yngre og eldre, forteller han.

– Ble som en liten familie

De unge skuespillerne forteller at aller mest kjærlighet, det får de fra Sarpsborg.

– Ja, vi får mye «love» fra Sarpsborg, altså. Responsen fra dem er jo det fineste man kan få, sier Repshus.

Myren forteller at hun bare har gode minner fra innspillingstiden, og at gjengen ble som en liten familie på sett.

– Vi spiste frokost sammen, spiste middag sammen og badet. Og så spilte vi inn harde scener for dagen, før vi gikk hjem og lo, for så å øve på scener til neste dag. Det var deilig å være i Sarpsborg, jeg tror det var veldig viktig for serien at vi var der og ble kjent med byen samtidig.

Selv har hun mye erfaring fra skuespilleryrket fra tidligere. Publikum kjenner henne kanskje best igjen fra NRK-serien «Jenter», hvor hun hadde hovedrollen i den første sesongen.

– Det har vært veldig riktig for min vei å gå inn i den rollen her. Jeg ble utfordret på en helt annen måte enn det jeg kanskje har blitt gjort tidligere, sier Myren og legger til:

– Det har vært helt fantastisk å få utforske Monica sine mange sider og få dypdykke inn i en karakter og finne det vondeste, verste og beste i henne. Det får man ikke nødvendigvis gjøre som ung barneskuespiller.

Etter «Jenter» tok Myren en liten pause fra TV og gjorde andre ting, som for eksempel å studere teater. Nå har 21-åringen flyttet til Paris, hvor hun studerer fysisk teater.

– Veldig kort handler det om hvordan man bygger karakterer og spiller uten ord og ansikt. Man legger vekk personlighet og det følelsesmessige utenpå, også jobber man med kroppen og det fysiske.

Hun forklarer at det er mye dans og fysiske bevegelser i fysisk teater, og kan fortelle at hun blant annet har spilt elementer som trær og glass som knuser.

Myren forteller at hun har planlagt å være i Paris i ett år, muligens to.

– Men så håper man jo på en sesong to av en viss serie, og da må man vel kanskje hjem for å spille inn den, sier hun hemmelighetsfullt.

– Den beste auditionen jeg har hatt

Repshus har lenge hatt interesse for film og TV, og forteller at han alltid har vært en litt «karakteraktig» person som liker å spille og leke rundt. Storesøsteren hans, som også har drevet med skuespill, så dette tidlig og oppfordret han til å søke ulike roller.

– Men jeg hørte ikke helt på henne i starten, så det tok noen år før jeg begynte å ta initiativ. Jeg var sikkert rundt 13-14 år gammel, da jeg begynte å ta det seriøst, sier han.

LANG INTERESSE: Repshus har lenge vært interessert i skuespill, og vært på flere auditions før han landet rollen i TV 2 serien. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge.

Repshus gikk på flere auditions for roller han innerst inne egentlig ikke ville ha. Da han ikke ble tilbudt noe, bestemte han seg for å selv ta grep.

– Jeg begynte å lage mine egne ting og fokusere på det å spille mine egne karakterer.

Dette endte blant annet med kortfilmen «Not Quite Lost», som han selv har skrevet, regissert, klippet og spiller hovedrollen i.

Denne la han ut på YouTube og sendte inn til diverse filmfestivaler, deriblant New York Independent Cinema Awards, Chicago Indie Film Awards og Global Shorts, Los Angeles.

Det resulterte i hele åtte priser, hvor mange av de er for hans prestasjon i rollen som Travis.

– Dette så Kenneth (regissøren, journ.anm), så da kontaktet han meg etter at jeg hadde søkt på en annonse der de lette etter skuespillere til en ny serie, forteller 23-åringen.

– Og det er den beste auditionen jeg har hatt. Han ringte meg og sa «du er helt fantastisk» da jeg satt på bussen på vei hjem. Da følte jeg meg umiddelbart ganske trygg på at jeg fikk rollen, innrømmer han.

Fortrinn som «sarping»

For Øvrevik var det mer tilfeldig at han kapret en rolle i suksesserien. Øvrevik er den eneste av de tre skuespillerne som er oppvokst i Sarpsborg og bruker sin egen dialekt i serien.

BRUKER DIALEKTEN: Øvrevik bruker sin egen dialekt i serien. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Tidligere har han blant annet jobbet for nettstedet 730.no og Snapchat, mens skuespilleryrket er helt nytt for ham. Han forteller at det var gjennom felles venner han har med regissør Kenneth Karlstad, som gjorde at han ble tipset om rollen som Pål Pott.

– Regissøren hadde veldig lyst til å caste en amatør, helst en «sarping», til rollen som Pål. Så jeg sendte inn en selftape, men den ble kanskje litt mye, ler han.

Østfoldingen forteller at selftapen var veldig spontan, og at en vanlig regissør ville nok aldri gått for den.

– Det var jo så vidt Kenneth ga det en sjanse også. Jeg hadde ikke på meg t-skjorte og sa noe greier jeg følte kunne passe til karakteren. Men det var jo alt for mye. Han fyren på den selftapen der så ikke ut som han kom til å komme tidsnok på sett liksom.

Det gikk et halvt år etter at Øvrevik sendte inn selftapen til han hørte noe fra regissøren, men til slutt ble rollen hans. Og det skulle komme til nytte for de andre to skuespillerne.

Med sitt fortrinn som «sarping» trengte de nemlig hjelp til å beherske den utpregede dialekten.

– Martin leste faktisk inn alle replikkene mine og sendte de på mail, forteller Myren.

– Den mest joviale karen

I serien dukker også den erfarne skuespilleren Jakob Oftebro opp, som dopdealeren Freddy Hælvette - en fyr du absolutt ikke vil «kødde» med.

– Det var rart, for vi blir jo kjent med to helt forskjellige folk på en gang innrømmer Repshus.

– Freddy Hælvette er den jævligste personen du kan møte, mens Jakob er jo den koseligste og mest joviale karen. Så det var litt forvirrende.

SE FORSKJELLEN: Skuespiller Jakob Oftebro måtte gjennom en vill forandring for rollen som Freddy Hælvette. Foto: Magnus Nøkland / TV 2, Einar Film Drama

Trioen er full av lovord om Oftebro, og sier at han ofte tok ansvar for resten av gjengen på sett.

– Det er veldig lett å slippe seg løs med ham, han spiller deg jo kjempebra, sier Øvrevik.

– Ja, det er veldig lett å føle seg komfortabel med ham, så jeg var alltid veldig rolig når vi hadde scener sammen alene. Og man kunne se så godt at han også var veldig ivrig. Han brant virkelig for prosjektet, legger Repshus til.

– Helt knust

Det ble hardt og mye skriking på sett, noe som etter hvert tok på psykisk for de unge skuespillerne.

– Hver gang vi kom ut fra opptaket var vi i en viss type emosjonell tilstand, enten helt knust eller gispende etter luft fordi det er så varmt der inne, forteller Repshus.

– Jeg husker at kroppen begynte å bli forvirra, fordi jeg hadde spilt sur såpass lenge, uten å egentlig være sur. Kroppen ble litt sånn “hvorfor i helvete driver du å klikker hele tiden?”. Jeg begynte å føle at jeg måtte gråte, en sånn følelse som kommer etter at du har vært sur eller har skreket ganske mye.

Skuespilleren avslører at det ble ekstra tungt da han og Oftebro skulle spille inn en intens scene mellom Tommy og Pål. Da bryter han sammen, og klarer ikke stoppe tårene.

KIDS IN CRIME: Skuespillerne Martin Øvrevik, Kristian Repshus, Jakob Oftebro og Lea Myren sammen med serieskaper Kenneth Karlstad. Foto: Jan-Petter Dahl

– Da kom Jakob bort og holdt meg, nesten som en far. Så bryter Lea sammen og begynner å gråte. Plutselig står alle sammen og gråter, forteller han.

Øvrevik husker situasjonen som morsom i ettertid.

– Det var så intenst. Jakob tok nesten en sånn innspillingsleder-rolle hvor han var sånn at han tok vare på alle oss andre skuespillerne som står å hylgråter, svetter ihjel og ikke vet hvor vi skal gjøre av oss, sier han.

– Han er så profesjonell han, det er helt rått.

Håper på ny sesong

De tre skuespillerne uttrykker et sterkt ønske om å gjenforenes for sesong to.

– Responsen fra folket har vært utrolig positiv, så jeg ser ikke helt hvorfor det ikke skulle blitt en sesong to. Det hadde vært sykt fett i alle fall. Jeg har lyst til å se hvor veien går for de karakterene her, fordi det ender såpass sykt, sier Repshus før Øvrevik skyter inn:

– Ja det må jo bare bli en sesong to. Synes jeg i hvert fall.

I videoen under avslører «Kids in Crime»-skuespiller Kristian Repshus hvordan en pikant scene ble løst, under innspillingen av den populære TV 2-serien: