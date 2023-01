Brøt sammen på scenen: – Det ble litt mye

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det ble overveldende for Atle Pettersen under torsdagens sceneprøver. Nå forteller han hva som skjedde.

BETYR MYE: Atle Pettersen forteller at MGP-deltakelsen betyr mye. Her er han på scenen under Allsang på Grensen, Foto: Thomas Andersen / TV 2

Torsdag var det duket for sceneprøver for lørdagens delfinale i Melodi Grand Prix.

For Atle Pettersen (33) gikk prøven over all forventning.

– Det ble litt mye, men i positiv forstand. Plutselig slo det meg at jeg skal stå på denne scenen og få synge denne sangen som betyr så mye for meg. Da klarte jeg rett og slett ikke å holde tårene tilbake, forteller han til God kveld Norge.

Har vært syk

Pettersen forteller at han mandag morgen våknet med høy feber og var bekymret for lørdagens opptreden.

– Det er klart når du våkner opp på mandag med 39,5 i feber, så er du ikke fryktelig høy i hatten og overlykkelig over det. Alle sa «det er lenge til lørdag», men så er det jo ikke så veldig lenge.

Videre sier artisten at han var nødt til å holde motet oppe.

– Jeg har måttet ha troen på at det skal gå over og heldigvis er det ingenting som har satt seg i halsen, så jeg har ikke hatt noe problemer med stemmen.

– Rørt av hele opplegget

Formen til Pettersen var blitt mye bedre til torsdagens prøver. Dette gjorde at han kunne puste lettet ut.

– Jeg ble veldig rørt av hele opplegget. Jeg følte på at dette kommer til å gå og at jeg er over kneika. Brikkene har falt på plass og dette blir slik jeg ville at det skulle bli. Jeg blir nesten rørt av å fortelle om det nå.

Sangeren tror det var flere som kjente en tåre i øyekroken under prøvene.

– I et sånt konsept så er det ekstremt mange mennesker som er på jobb for at alt skal gå som det skal. Når alt da klaffer, så er det noe magisk som skjer. Jeg tror det var flere som tenkte at «yes, dette sitter» og at det traff en nerve, forteller han.