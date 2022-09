Broiler-Mikkel avslører: –Tjener en kvart million i måneden

I NRKs nye podcast-serie «Millionærhjerne» får vi denne uka et innblikk i det luksuriøse livet til den ene halvdelen av DJ-duoen Broiler, Mikkel Christiansen (30).

Han har tjent gode penger på fest- og russemusikk siste tiår, har låter som har millioner av avspillinger, og han lever i dag et liv bestående av svindyre biler, en luksuriøs bolig i Mjøndalen og eksklusive merkeklær.

– Akkurat nå har jeg 500.000 på brukskontoen. Men jeg har flytta det dit for å betale skatt, jeg pleier ikke å ha det der, sier han i podcasten.

Han innrømmer at det kan være lett å la seg friste dersom man har dårlig impulskontroll.

– Det er fort gjort å kjøpe masse ting som jeg ikke bør. Jeg er nok en av dem som besøker denne podcasten som er dårligst på å forvalte pengene jeg har tjent. Jeg er god på å tjene dem, men veldig dårlig på å bruke dem smart etterpå, sier han.

I 2016 kjøpte han en lekker bolig i Mjøndalen til 7,5 millioner kroner.

Han er trolig blant landets mest bilinteresserte artister, med en imponerende bilpark. Han har allerede eid flere titalls sportsbiler, deriblant Audi R8, Ford GT, McLaren 570 og ulike Porsche 911-modeller.

– Mange dumme kjøp

Han er ikke redd for å innrømme at han er materialistisk, og at han elsker å kjøpe ting han har lyst på. Og han forteller at han har sløst bort store summer.

– Jeg har ganske mange dumme kjøp, som har kostet meg mye. Det som har kostet meg mest er dumme bilkjøp der jeg må reparere bilene. For eksempel så kjøpte jeg en bil for 550.000, som totalt har kostet meg 2,1 millioner. Det var en gammel Porsche.

På spørsmål om hvordan millionene renner inn, svarer han blant annet som følger:

– Det har nok vært en god porsjon flaks for min del. Da vi startet med Broiler traff vi en veldig riktig bølge av delingsvilje på Facebook. Første døgnet ble linken til låten delt 10.000 ganger, og det skjer ikke lenger, sier han.

– Og det at det starta med humor var nok en smart ting på at det skulle bli tatt lett imot, legger han til.

Etter hvert skjedde et skifte for Broiler, og gutta gikk bort fra det Christiansen selv kaller «raffinert søppel» eller «tullemusikk».

– Da er det enklere å ta seg bedre betalt for konserter, sier han i intervjuet med programleder Christian Strand.

I dag har DJ Broiler svimlende 1,5 milliarder avspillinger på låtene sine.

– Men vi tjener mest penger på konserter, avslører han.

Tjener fett

Christiansen sier at de likevel i starten kunne dra inn rundt 75.000 kroner på én million avspillinger. I dag forteller han at det ligger på rundt 40-45.000 kroner for én million avspillinger.

Og på en måned blir det ganske mye penger på Christiansen.

– Rundt 250.000 totalt per måned, sier han.

Han mener oppskriften er enkel:

– Hvis du finner noe du liker, og finner ut hvordan du kan tjene penger på det, så kommer du mest sannsynlig til å gjøre det, sier han.

Han sier at om han ser et produkt som mangler i verden, så tar det kort tid til han finner ut hvordan han kan tjene penger på det.

– Jeg har en del følgere på Instagram, som utrolig nok kjøper en del av det jeg selger, sier han og nevner et eksempel med en hettegenser han var med å produsere for en tid tilbake.

– Til nå har vi solgt hettegensere og joggebukser for ni millioner.

Christiansen har i dag 128.000 følgere på Instagram, og sier han også tjener gode penger på sponsede innlegg på den sosiale plattformen.

Skattelistene fra i fjor viser at Christiansen hadde en inntekt på i overkant av 1,7 millioner kroner i 2020.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Mikkel Christiansen, foreløpig uten å lykkes.

Suksesshistorie

Broiler er en norsk DJ- og produsentduo bestående av Christiansen og kompis og makker Simen Auke.

SUKSESS-DUO: Mikkel Christiansen (t.v) og Simen Auke. Foto: Atle Schie

De entret norsk musikkbransje i 2011, og har siden tatt publikum med storm med låter som «Money», «Afterski», «Vannski» og «Bonnski».

De har også gjort suksess med remix av andres låter som «Pump it» av Black Eyed Peas, «Candy Shop» av 50 Cent og «Shots» av Imagine Dragon. Sistnevnte låt har per i dag 330 millioner avspillinger.