Britney ut mot «Stranger Things»-stjernen: – Jeg er ikke død!

Skuespiller Millie Bobby Brown (18) gjestet Drew Barrymore (47) i «The Drew Barrymore Show», på mandag.

Under intervjuet avslørte «Stranger Things»-stjernen at hun kunne tenke seg å portrettere en ekte person i et kommende prosjekt.

– For meg hadde det vært Britney. Jeg kjenner henne ikke, men når jeg ser bilder av henne føler jeg at jeg kan fortelle historien hennes på den rette måten, sa den britiske skuespilleren.

Dette har fått popprinsessen til å reagere.

Som en del av et lengre innlegg på Instagram, hvor Spears skriver om familien sin, ser det ut til at hun også har tatt for seg samtalen mellom Brown og Barrymore.

Stjernen sa blant annet: «Jeg hører om folk som ønsker å lage filmer om livet mitt» og fulgte raskt opp med: «Jeg er ikke død!».