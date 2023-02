Britney Spears raser mot nye påstander: – Gir meg vondt i magen

TMZ publiserte nylig en artikkel om at familie og venner av Britney Spears (41) planla en intervensjon grunnet bekymring rundt popprinsessens helse.

I artikkelen står det skrevet at sangeren var døden nær. Dette reagerer Spears på og har tatt til Instagram for å si det hun mener om saken.

Hun erklærte at hun sannsynligvis kommer til å slutte å poste på Instagram, etter at artikkelen og avsløringen om den planlagte intervensjonen kom ut.

– Historier om at jeg nesten døde



Popstjernen har lagt ut en lang melding på Instagram til sine 41 millioner følgere, hvor hun skriver følgende:

– Det gir meg vondt i magen at det til og med er lovlig for folk å finne på historier om at jeg nesten døde. Jeg mener på et tidspunkt er nok nok! Jeg må nok slutte å legge ut innlegg på Instagram, for selv om jeg liker å gjøre det, er det åpenbart mange mennesker som ikke ønsker meg godt! Jeg er ærlig talt ikke overrasket i det hele tatt. Igjen gjør jeg så godt jeg kan!

– Nei folkens, det er ikke 2007. Det er 2023 og jeg lager min første hjemmelagde lasagne hjemme! Jeg har endelig fått peisen til å fungere i stuen min! Som mannen min sier det best: ikke tro på alt du leser, fortsetter hun.

I følge TMZ skal intervensjonen som var planlagt omfatte sangerens ektemann, Sam Asgahri, hennes manager og medisinske fagfolk.



Ingen sannhet i artikkelen

Britneys manager leide et hus i L.A.-området, hvor den såkalte intervensjonen skulle foregå. Planen var at Spears skulle bo der i noen måneder for å bli bedre, men noen i nettverket stoppet planen.

Popstjernens ektemann mener det ikke ligger noen sannhet i TMZ-artikkelen.

– En intervensjon skjedde ikke. Min kone har full kontroll over livet sitt og vil fortsette å ta alle beslutninger som involverer hennes omsorg uavhengig av omstendighetene. Spekulasjoner om helsen hennes er upassende og bør avslutter umiddelbart, sier han i en uttalelse til Access Hollywood Mario Lopez.