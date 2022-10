Britney Spears borte fra sosiale medier

Etter å ha gått hardt ut mot foreldrene sine, Jamie Spears (70) og Lynne Spears (67), har Britney Spears (40) nå slettet Instagram-kontoen sin.

De siste dagene har stjerna postet rasende innlegg på plattformen. Her har hun blant annet skrevet at foreldrene har behandlet henne som en hund, etter at hun for 13 år siden ble plassert under et vergemål gjennom faren.

«Hvorfor gikk du og familien sammen og behandlet meg som en hund ?» skrev hun i et innlegg, som nå er slettet. Det skriver PageSix.

Videre fortsatte sangeren å kritisere faren sin og skrev:

«HVA GJØR DEG SÅ SPESIELL??? HVA GJØR DINE ANDRE DØTRE SÅ SPESIELLE AT DU BEHANDLET MEG MINDRE ENN EN HUND ???».

Britney hevdet også at faren, Jamie, «alltid fortalte meg at jeg var feit, så jeg følte meg aldri pen eller god nok».

Moren, Lynne, fikk også gjennomgå i Britneys innlegg.

«Ikke en eneste person sto opp for meg!!! Mamma ta unnskyldningen din og gå F*** deg selv!!! Og til alle legene som har klusset med sinnet mitt... Jeg ber dere alle brenne i helvete!!! Kyss min mors rumpe».

Den Grammy-vinnende sangeren er kjent for å deaktivere kontoene sine på sosiale medier fra tid til annen - bare for å aktivere dem på nytt noen dager senere.