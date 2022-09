Britiske medier: Prins Harry utsetter biografi

Det melder blant annet The Telegraph og Daily Mail.

Mediene skriver at opplysningene skal stamme fra nære kilder av prins Harry og hertuginne Meghan.

Det var i fjor sommer det ble kjent at prins Harry skal skrive en bok som omhandler interne forhold i kongefamilien.

Boken var opprinnelig planlagt utgitt i «sent 2022». Nå vil den antakeligvis utsettes til etter jul på grunn av dronning Elizabeths død.

Dronning Elizabeth var prins Harrys bestemor. Daily Mail skriver at utsettelsen skyldes respekt for omstendighet. The Telegraph spekulerer også i om utsettelsen kan ha sammenheng med at prins Harry vil skrive inn dronningens bortgang.

Den britiske kongefamilien gikk onsdag i prosesjon med dronning Elizabeth II, som gikk bort forrige uke etter 70 år på tronen. Hundrevis av mennesker samlet seg i gatene langs ruten hvor sørgefølget til dronningen passerte.

Dronning Elizabeth II ligger nå i Westminster Hall, og det er ventet at tusenvis av sørgende vil besøke kisten i løpet av de kommende dagene, skriver BBC.

Dronningens begravelse vil finne sted mandag 19. september.