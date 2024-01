«Breaking Bad»-stjerne med sjokkfunn: – Gjett hva?!

I TV-dokumentarserien «Finding Your Roots with Henry Louis Gates Jr.» finner «Breaking Bad»-stjernen Bob Odenkirk (61) at han har en uventet kobling til kongen av England.

I et forhåndsvist videoklipp fra serien proklamerer Odenkirk innledningsvis at han er «en amerikaner. Jeg er ikke en monarkist».

– Jeg tror ikke på det. Jeg føler at det er litt vridd, forklarer han og utdyper:

– Jeg forstår hvorfor samfunnet bygget seg rundt monarker og ledere, og de ga det i arv gjennom generasjoner. Jeg forstår at det går gjennom alle samfunn, hver sivilisasjon. Men jeg tror at vi har kommet til et bedre sted med demokrati, og vi bør fortsette nedover den veien.

Det sier 61-åringen før programlederen avslører nyheten.

Fjern slektning

Dokuserien har blitt sendt på amerikansk TV i over et tiår, og er kjent for å bruke tradisjonell slektsforskning og DNA-testing for å oppdage familiehistorien til kjente amerikanere.

Og denne gangen var det Odenkirk sin tur.

PRISBELØNNET: Bob Odenkirk er en prisbelønnet skuespiller som har fått en rekke priser for rollen Saul Goodman i både «Breaking Bad» og oppfølger «Better Call Saul». Foto: Richard Shotwell / Invision / AP / NTB

Rett etter at den kjente skuespilleren har sagt at han ikke har noe tro på monarkiet, bryter programlederen ut:

– Gjett hva?!

– Du og Kong Charles III er ellevemenninger, legger han til.

Hvorpå skuespilleren bryter ut i latter.

– Kanskje jeg endrer mening

Det viser seg nemlig at Odenkirks femte oldefar Friedrich Carl Steinholz var sønn av hertugen av Plön, som hadde bånd til andre kongelige familier i Europa gjennom inngifte.



Charles' avdøde far, prins Philip, var opprinnelig prins Philip av Hellas og Danmark. Og moren, dronning Elizabeth II, stammet fra en lang rekke britiske kongelige.

– Vel, kanskje jeg endrer mening nå, sier «Better Call Saul»-stjerna lattermildt om monarki-utsagnet.

– Det er spinnvilt, konstaterer han.

Se klippet her: