Bransjen i sorg over Angus Clouds bortgang

Natt til tirsdag ble det kjent at skuespiller Angus Cloud (25) er død.

Skuespilleren døde i familiens hjem i Oakland i California mandag, det bekrefter familien i en uttalelse til ET Online.

25-åringen er kjent for sin rolle som Fezco i HBO-serien «Euphoria», som har gjort enorm suksess.

I sorg

Etter at dødsfallet ble kjent har flere av amerikanerens kollegaer tatt til sosiale medier for å dele sin sorg og minner om den avdøde skuespilleren.

Cloud var oftest sett i scener sammen med sin partner i serien, Ashtray, spilt av Javon Walton. Walton har delt et bilde på Instagram av de to med teksten: «Hvil i fred bror» og senere «For alltid familie».

Kathrine Narducci, som spilte Clouds bestemor i serien, beskriver ham som en «mild og vakker sjel» som «gikk bort for tidlig».

Storm Reid, som spiller Zendayas yngre søster Gia Bennet i HBO-suksessen, har delt et klipp av den avdøde skuespilleren på sin Instagram-historie og skriver: «Tårene vil bare ikke stoppe».

– Håper han visste

Alexa Demie, som spiller Maddy Perez i «Euphoria», har tatt til Instagram for å vise sin sorg over det triste budskapet. Hun har lagt ut et knust hjerte-emoji på sin Instagram-historie.

Regissør for serien, Sam Levison, minnes blant annet Clouds skuespillertalent.

– Det var ingen som var som Angus. Han var for spesiell, for talentfull og altfor ung til å forlate oss så tidlig. Han slet også, som mange av oss, med avhengighet og depresjon. Jeg håper han visste hvor mange hjerter han rørte. Jeg elsket ham. Det vil jeg alltid. Hvil i fred, lyder en uttalelse fra regissøren til amerikanske medier.



En bransje i sjokk

Det er ikke kun kollegaer fra serien som har delt sin sorg i sosiale medier. Dødsfallet har sjokkert flere i bransjen.

Skuespiller Rachel Zegler, kjent fra «West Side Story», har tatt til Twitter for å minnes Cloud.

– Vær så snill, husk hvor elsket du er. Denne verdenen er så rask til å få deg til å føle deg annerledes. Det er grunner til å være her. Og denne verdenen trenger deg. Å, Angus, vi feirer deg, skriver hun.



«Scandal»-stjernen, Kerry Washington, har tvitret at Cloud «vil bli dypt savnet».

Den britiske skuespilleren Suki Waterhouse sier hun er «hjerteknust» over nyheten om Clouds dødsfall.

Heartbroken hearing this news. RIP Angus ❤️‍🩹 https://t.co/cpoS2ZXCR7 — Suki Waterhouse (@sukiwaterhouse) August 1, 2023

Mistet faren

For kort siden mistet Cloud sin far og ifølge familien skal han ha tatt farens dødsfall svært tungt.

– Sist uke begravde han faren sin og slet intenst med dette tapet. Den eneste trøsten vi har er å vite at Angus nå er gjenforent med faren sin, som var hans beste venn, uttaler familien til ET Online.

Den avdøde skuespilleren var åpen om utfordringer knyttet til sin mentale helse. Nå håper familien at det kan være en påminnelse til andre som sliter, at de ikke er alene.

– Vi håper hans bortgang kan være en påminnelse til andre om at de ikke er alene og at de ikke må kjempe mot dette på egen hånd i stillhet. Vi håper verden husker ham for hans humor, latter og kjærlighet til alle, sier familien videre.