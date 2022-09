Brad Pitt lanserer eget hudpleie-merke

– I lang tid hadde jeg slengt rundt ideen om å lage en hudpleieserie.

Det sier Brad Pitt i en pressemelding til Harpers Bazar.

Det har lenge vært kjent at flere kjendiser lanserer egne hudpleie- og skjønnhetsmerker, men de aller fleste som står bak disse, er kvinner.

Nå har Hollywood-stjernen kastet seg på trenden og lanserer sitt egne hudpleiemerke, «Le Domaine».

Vin og hudpleie

I noen år har Pitt vært aktiv i vinproduksjonen og eier blant annet en fransk vingård med navn, Chateau Miraval, i Provence i Frankrike. Erfaringene og kunnskapene han har om vin, har han nå kombinert med hudpleie.

Ifølge Harpers Bazar har han som mål å bringe hudpleie tilbake til det grunnleggende i naturen.

– Da Perrins fortalte meg om forskningen de hadde utført med Teissedre, på antioksidantegenskapene til druer og blader, klikket det.

Familien Perrin har hjulpet Hollywood-stjernen med å restaurere vingården i Frankrike. Nå er de en del av laget som står bak det nye hudpleiemerket. I tillegg har Pitt fått med seg Dr. Pierre Louis Teissedre som spesialiserer seg på helse og vin.

– Målet vårt er å imitere naturens organiske sykluser. Det er ikke noe avfall i naturen. Alt som blir til overs eller kassert blir mat til noe annet. Dette eksemplariske sirkulære systemet er inspirasjonen for «Le Domaine».

– Ikke ment å være et kjendismerke

Hudpleiekolleksjonen består av: En krem, et serum, en flytende krem og en rens. Prisen for produktene ligger på mellom 70 og 350 euro, altså opp mot over 3500 kroner.

– Le Domaine er ikke ment å være et kjendismerke. Det er en anti-aldringskosmetikkserie for hver mann og kvinne. Jeg elsker ideen om en kjønnsløs linje, forklarer Pitt.

Produktene består av formler som er mellom 96 prosent og 99 prosent av naturlig opprinnelse.