Brad Paisley kommer til Norge

Countrylegenden Brad Paisley (50) kommer på Oslo-besøk i mars neste år.

– Vi gleder oss veldig til igjen å ønske Brad Paisley velkommen til Oslo Spektrum, og det med ny musikk under cowboyhatten, sier Stian Pride i FKP Scorpio Norge i en pressemelding.

Sist Paisley hadde konsert i Oslo, var i 2019. Da ble billettene revet vekk på kort tid.

Stjernen er sammenmed Alan Jackson, den mestselgende countryartisten i Norge gjennom det siste tiåret.

50-åringen har solgt over 20 millioner eksemplarer av totalt 13 album. Han har også vunnet flere store priser, blant annet tre GRAMMY-priser, 15 Academy of Country Music Awards, to American Music Awards og 14 Country Music Associtation Awards.