Boken til prins Harry utgis på norsk i april

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tre måneder etter at den kontroversielle biografien ble sluppet, kommer boken endelig på norsk.

10. januar ble prins Harrys selvbiografi «Spare» sluppet i en rekke land på forskjellige språk.

Både dansker og svensker har siden starten av året hatt mulighet til å lese boken på sitt morsmål, men i Norge har leserne måtte ta til takke med den engelske versjonen.

I april kommer endelig boken ut på norsk under navnet «I skyggen».

OPPMERKSOMHET: Bokslippet til prins Harry fikk enorm oppmerksomhet verden over. Foto: HARPO PRODUCTIONS

Til VG forteller Kjetil Kristoffersen, eieren av forlaget Kristoffersen Publishing hvor boken slippes, at han har vært i budrunde for å få rettighetene til den norske utgaven.

Kristoffersen vet ikke hvem han bød mot, og kan heller ikke si noe om summen han måtte ut med, men legger ikke skjul på at det ikke var billig.

– Det koster jo ganske mye. Det er egentlig litt som å spille på langoddsen, bare at bongene er større. Men alle utgivelser på det nivået der er jo kalkulert risiko, sier han til VG.

VG skriver at de tok kontakt med både Gyldendal, Aschehoug, Cappelen Damm, Kagge og Bonnier før verdenslanseringen av boken i januar.

Ingen av de hadde da kjøpt rettigheten til boken.

– I etterkant kan det godt tenkes at det ikke var en riktig vurdering, og at denne vil selge godt på norsk. Vi får se, sier Bonnier-sjef Alexander Even Henriksen til VG.