Blodige skinnrester fra JFK-drapet solgt for én halv mill.

JFK-DRAPET: President John F. Kennedy ble drept i en limousin i Dallas i 1963. Nå selges rester fra limousinen for elleville summer. Foto: Jim Altgens

Gjenstander knyttet til drapet på John F. Kennedy selges for ville summer.

22. november var det 60 år siden den amerikanske presidenten John F. Kennedy (JFK) ble drept mens han og kona Jaqueline Kennedy kjørte gjennom Dallas.

Lee Harvey Oswald regnes som attentatmannen bak drapet. Han ble dog skutt to dager senere, og tok med seg hemmeligheten i graven.

Et attentat er et forsøk på å drepe en regent eller en fyrstelig eller annen person i fremtredende politisk stilling.

Selv etter alle disse årene, er folk fortsatt fascinert av historien, og noen er villige til å betale store summer for å få tak i minneverdige gjenstander fra presidentdrapet, ifølge TMZ.

SEKUNDER ETTER: Dette bildet ble tatt sekunder etter at det ble avfyrt skudd mot presidenten. Foto: AP Photo/Justin Newman, File / NTB

Skinnrester fra limousinen

Nylig ble flere gjenstander solgt på auksjon gjennom PR Auction.

Et helt spesielt JFK-samlerobjekt ble solgt for hele 46.865 dollar, noe som tilsvarer over en halv million norske kroner.

Samlerobjektet er rester av blodfarget skinn fra limousinen presidenten satt i da han ble drept.

Ifølge aksjonsnettsidene ble «skinnrestene» fjernet fra limousinen fire dager etter mordet på Kennedy.

SOLGT: Skinnresten ble solgt for over en halv million kroner. Foto: Skjermdump PR Auction

«Det lyseblå skinnet er fra midten av forsetet. Det mørke skinnet er fra kanten av forsetet. Flekkene på skinnet er tørket blod fra vår elskede president, John F. Kennedy», heter det på nettsiden.



Drapsvåpen

Det var også andre minnesmerker som gikk for høye summer. Blant annet den angivelige drapsmannen, Lee Harvey Oswalds, personlig eide revolver som ble solgt for 31.000 dollar. Det tilsvarer rundt 333.000 norske kroner.

SKUTT: Lee Harvey Oswald ble skutt av nattklubbeier Jack Ruby på kloss hold i en korridor i dallas to dager etter at Oswald skal ha drept presidenten. Foto: AP Photo/Dallas Times-Herald, Bob Jackson, File / NTB

Også kulen som drepte Lee Harvey Oswald, skutt av drapsmannen Jack Ruby, ble solgt for 18.000 dollar, som tilsvarer nesten 194.000 norske kroner.

Noen andre samlerobjektene er imidlertid av det litt særere slaget.

Eksempelvis en del av stakittgjerdet som lå langs den beryktede gresskledde knausen, som har stått i sentrum av JFK-konspirasjonsteoriene i årevis.

Gjerdet ble solgt til hele 13.740 dollar, noe som tilsvarer nesten 150.000 kroner.