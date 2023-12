Blir satt ut av Harlem Alexanders juletradisjon: – Det er ikke lov!

SJOKKERT: Alexandra Joner legger ikke skjul på hvor overrasket hun blir over Harlem Alexander sitt utsagn. Foto: Hanne Drange Jensen / God kveld Norge

Mens noen tviholder på fast praksis i jula, har andre valgt mer utradisjonelle løsninger. Her er noen av kjendisenes tradisjoner.

Julaften er rett rundt hjørnet og mange er i full gang med å forberede seg til den store kvelden. Det samme gjelder for kjendisene.

God kveld Norge har derfor spurt et knippe kjente personer hvordan de feirer jula.

Og den faste julemat-debatten fortsetter i år også, er det pinnekjøtt eller ribbe som står på menyen?

Et enkelt valg ifølge årets «Skal vi danse»-vinner Alexandra Joner (33):

VENNER: Harlem Alexander og Alexandra Joner har blitt gode venner etter «Skal vi danse»-deltakelsen. Foto: Hanne Drange Jensen / God kveld Norge

– Så lenge jeg får pinnekjøtt så er jeg lykkelig. Det er alt jeg trenger i livet mitt, sier Joner til God kveld Norge.

Men for Harlem Alexander (36) er det noe helt annen på bordet på julaften.

– Jeg spiser ikke julemat, sier Alexander, til Joners store forskrekkelse.

Vil ha «fargerik» mat

– Jeg liker ikke julemat, utdyper 36-åringen.

– Ingenting? bryter Joner ut, tydelig overrasket.

– «Nada», det er brunt og det er grått og det er ikke noe farger. Jeg vil ha hummer, forklarer han.

– Jeg har spist alt fra Grandiosa til laks og sushi, og alt som jeg ellers liker å spise.

– Sushi er ikke lov på julaften, konstaterer Joner.

– Alt er lov i min verden, og Grandiosa er kjempegodt, svarer Alexander.

Til tross for et noe utradisjonelt matvalg på julaften, har imidlertid Alexander og forloveden Jan Thomas laget sine egne tradisjoner i jula. De reiser nemlig ut av landet hvert år for å feire jul.

– I år reiser vi til Mexico, det har vi gjort fire år på rad nå. Så feirer vi både jul og nyttår der, sier han.

Joner skal på sin side feire jul sammen moren sin og bestevenninnen.

– Sånn som jeg gjorde «back in the days», så det blir veldig koselig, sier Joner.

Tar forholdet et steg videre

Det nyforlovede paret Emilie Voe Nereng (27) og Michael Hansson (33) skal i år feire sin første jul sammen.

– Det er kjempestas! Jeg har aldri feiret jul med en kjæreste før, sier Nereng til God kveld Norge.

Det var i september i år at paret delte nyheten om at de var forlovet, og at forlovelsen skjedde på dagen akkurat ett år etter de ble kjærester.



– Det blir et lappeteppe for vi har fragmenterte familier, skilsmisseforeldre begge to. Så vi tenkte «Vet du hva, vi tar det hos oss i år. Velkommen de som vil», forteller Hansson.



– Vi må øve oss på å være gift, legger han til lattermild.

FØRSTE JUL SAMMEN: Michael Hansson og Emilie «Voe» Nereng skal feire sin aller første jul sammen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Sangfugler

Hansson forklarer at det blir en stor gjeng som samler seg hjemme hos dem denne jula.

– Emilie har nettopp blitt tante, så aldersforskjellen blir 88 år mellom din bestemor og din nevø. Det blir litt av en fest, sier Hansson med et smil.



Når paret nå skal feire jul sammen for første gang, ønsker de å skape sine egne tradisjoner.

– Vi er ganske glad i å synge. Vi har et piano hjemme, og med unntak av at min søster er totalt tonedøv, så tror jeg det kan bli veldig hyggelig om vi synger noe julesanger hjemme, forteller Hansson.

– Ja, det har jeg så lyst til! Jeg elsker jo å synge, men det er litt kleint å synge alene. Så jeg er veldig glad for at jeg har funnet noen som er like glad i det som meg, og som glimter til på piano alene, sier Nereng.

– Prøver å skape nye tradisjoner



Også sangerinnen og skuespillerinnen Mia Gundersen (62) skal feire jul med sin nye kjæreste, Alexander Hamm (46). Paret har vært sammen siden desember i fjor, og dette blir deres første jul sammen.

– Julefeiringen har vært veldig forskjellig siden skilsmissen. I år blir det meg og typen på julaften alene, også kommer guttene første juledag, forteller hun til God kveld Norge.

KJÆRESTER: Mia Gundersen forteller at hun prøver å lage egne juletradisjoner med kjæresten Alexander Hamm. Foto: Terje Bendiksby / NTB

62-åringen var tidligere gift med kjendisfotograf Marcel Leliënhof. I 2016 ble det ble kjent at paret skulle skilles. Sammen har de to sønner.

– I guttenes oppvekst pleide vi å ha veldig tradisjonsrik jul. De har fått oppleve veldig mange tradisjoner, nesten litt sånn «gammeldags» jul, sier Gundersen.

– Nå kan jeg gjøre det på min måte. Jeg har reist med venninner, og nå prøver vi å skape nye tradisjoner. Vi får se hva jeg og Alexander gjør, legger hun til.

Julefilmer og godteri

Influenser og TV-profil Joakim Kleven (31) pleier å feire en rolig jul hjemme sammen med kjernefamilien.

Til God kveld Norge forteller han at jula består av å slappe av og spise store mengder snop.

– Vi spiser mye godteri! Jeg tror vi spiste to kilo i fjor. Det var helt «insane», sier Kleven.

På julaften er det ribbe som står på menyen.



– Også spiller vi spill og ser masse på TV. Jeg elsker det!

«GODTERIMOMS»: Joakim Kleven innrømmer at det blir konsumert mye søtsaker i jula. Foto: Ola Thingstad / TV 2

– Den beste julefilm må være «Love Actually». Den ser vi hvert år, sier han.

– Og «The Holiday», legger han raskt til.

Han innrømmer også at den nye «Tre nøtter til Askepott»-filmen, med Astrid Smeplass i rollen som Askepott, har blitt en fast tradisjon.

Kleven har nemlig en rolle i filmen.

– Jeg er så stolt av den mini-rollen jeg har, sier han.

– Jeg har verdens minste rolle, baronens assistent nummer to. Jeg er flink til å snike meg med i ting, og jeg klarte å snike meg med i det også.



I hele 12 sekunder dukker han opp på skjermen.

– Man ser meg, men da må du følge nøye med. Men, jeg var faktisk på tre hele opptaksdager på Lillehammer!