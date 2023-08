Blir Lizzo «cancelled»? Dette sier eksperten

De siste dagene har flere kommet frem med grove anklager mot den amerikanske pop-artisten Lizzo (35).

Artisten nevnes i et søksmål der danserne Arianna Davis, Crystal Williams og Noelle Rodriguez anklager Lizzo og hennes team for flere forhold.

De hevder at de har vært utsatt for seksuell trakassering og et fiendtlig arbeidsmiljø.

Flere anklager

I søksmålet rettet mot Lizzo kommer det frem at hun skal ha presset danserne til å delta under et nakenshow i Amsterdam og Paris, samt presset dem til å ta på nakendansere. De skal angivelig ha følt at de måtte gjøre som Lizzo sa, for å beholde jobbene sine.



Kvinnene anklager også artisten for å ha holdt dem som gisler i en rekke situasjoner, og for å ha kommentert én av dansernes vektøkning.

Davis, som er en del av søksmålet hevder at danserne har vært overarbeidet, noe som skal ha ført til at hun fryktet for jobben om hun gikk på do.



Lizzo skal også ifølge Davis ha sparket henne for å ha tatt opptak av et møte, fordi hun hadde en øyeinfeksjon som gjorde at hun ikke kunne delta.

Lizzo avviste anklagene

I et innlegg på Instagram kommenterete Lizzo anklagene torsdag denne uken, hvor hun avviste dem:



– De siste dagene har vært forferdelig vanskelige og overveldende skuffende, startet hun innlegget.

– Min arbeidsmoral, moral og respekt har blitt stilt spørsmål ved. Karakteren min har blitt kritisert. Vanligvis velger jeg å ikke svare på falske påstander, men disse er like usmakelige som de høres ut og for opprørende til ikke å bli adressert.

Videre skrev hun at det aldri har vært hennes intensjon å få noen til å føle seg ukomfortable.

– Jeg vil ikke bli sett på som et offer, men jeg vet også at jeg ikke er den skurken som folk og media har fremstilt meg for å være de siste dagene, fortsatte hun.

I rettsaken blir Lizzo representert av Hollywood-advokaten Marty Singer (71) .

Han har tidligere representert Johnny Depp (60), Charlie Sheen (57), Chris Brown (34), og for øyeblikket Jonah Hill (39).

Tar Beyoncé avstand?

Den siste tiden har danserne mottatt massiv støtte fra andre i bransjen.



Filmskaperen Sophia Nahli Allison (36) er en av dem som har delt sine opplevelser med «About Damn Time»-sangeren. Hun erfarer hvor «arrogant, selvsentrert og uvennlig» Lizzo er.

Det ryktes også at Beyoncé (41) tar avstand fra verdensstjernen.

Sangerinnen hadde et show i Boston tirsdag denne uken, som en del av hennes «Renaissance»-turné. Under fremføringen av «Break My Soul» unnlot Beyoncé å nevne Lizzos navn i teksten, til tross for å ha gjort det gjentatte ganger tidligere.



UNNLOT LIZZO: Beyoncé unnlot å nevne Lizzos navn under en konsert denne uken. Foto: Chris Pizzello

Det skriver TMZ.

Skille kunstner og kunstverk

Danby Choi er sjefredaktør i kulturavisen Subjekt og har fulgt fenomenet kanselleringskultur tett.

Til God kveld Norge ser Choi på anklagene mot Lizzo som alvorlige.

– Men det ville kanskje vært verre om Lizzo var en mann. Likevel er det vanskelig å børste dette av seg med det første for Lizzo, stemningen blir umiddelbart svært betent så snart det er snakk om seksuell trakassering.



KANSELLERINGSKULTUR: Danby Choi er sjefredaktør i kulturavisen Subjekt og har fulgt fenomenet kanselleringskultur tett. Foto: Nico Sollie / TV 2

På spørsmål om han tror anklagene vil resultere i en «cancelled» Lizzo, tror han at det er det mange som kommer til å forsøke på.

– Samtidig har Lizzo en rekke kvaliteter fans vil forsvare hennes plass i offentligheten for. Jeg tenker det er viktig å ha tunga rett i munnen, og at publikum ikke forhåndsdømmer før vi vet mer om forholdene, og trekker videre frem at det ikke blir helt det samme å høre på sangeren etter de grove anklagene, sier han.

Choi presiserer at slike anklager er svært alvorlige, og det vil være vanskelig for mange å lytte til Lizzo uten en vond bismak.

– Samtidig vil jeg alltid kjempe for disiplinen å skille mellom kunstner og kunstverk, sier han.