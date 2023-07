Blir det «Barbie»-oppfølger?

Det er ikke til å stikke under stol at «Barbie» har tatt verden med storm.

Filmen slår rekorder daglig og på sosiale medier har fansen fått «Barbie-feber».

Etter filmens massive åpningshelg, hvor filmen på under en uke har dratt inn over 400 millioner dollar, svarer «Barbie»-regissøren Greta Gerwig (39) på ønskene om en eventuell oppfølger.

Under et intervju med The New York Times, ble Gerwig spurt om hun så på filmen som starten på en franchise eller om historien er ferdig.

– I dette øyeblikket er det alt jeg har, svarte Barbie-regissøren.

– Jeg føler det på slutten av hver film, at jeg aldri kommer til å ha en annen idé, og at alt jeg noen gang ønsket å gjøre, gjorde jeg, forklarer Gerwig.

– Jeg vil ikke knuse noen andres drøm, men for meg i dette øyeblikket, er jeg på totalt null.

Det blir med andre ord ingen oppfølger på det som ser ut til å bli årets største filmsuksess. I hvert fall ikke for øyeblikket.

Slår rekorder daglig

Gerwig står også bak de Oscar-nominerte filmene «Ladybird» og «Little Women». Men «Barbie» blir regissørens største suksess.

Gerwig slo rekorden for beste åpningshelg for en kvinnelig regissør – i historien. Det gjorde hun etter at Barbie solgte fler kinobilletter enn noen andre filmer med kvinnelig regissør.

I tillegg har filmen allerede dratt inn over 400 millioner dollar, noe som tilsvarer over hele fire norske milliarder kroner.

Fansen håper nå a filmen skal tjene en milliard dollar som de kaller en «Barbillion».

Filmskaperen er «tom for ord» etter den enorme responsen filmen har fått.

– Det har vært fantastisk å se folk gå rundt i rosa. Aldri i min villeste fantasi hadde jeg forestilt meg noe slikt, sier Gerwig.

SAMLET: Alle skuespillerne i filmen på den røde løperen. Foto: Ian West

Kaller filmen «for woke»

Med den enorme suksessen, har filmen også fått en god del kritikk.

Flere seere har tatt til sosiale medier etter å ha sett filmen, og beskriver den som «for woke». Det har også sirkulert videoer av tidligere fans som brenner barbiedukkene sine.



– Selvfølgelig, det er mye lidenskap, svarer Gerwig på kritikken

– Jeg håper at i all den lidenskapen, at hvis de ser filmen eller engasjerer seg i den, at den kan gi dem noe av den lettelsen den har gitt andre mennesker, avslutter hun.